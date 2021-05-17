"Хлопает себя по причинному месту": устроившую разврат на сцене Бузову приструнили

Недавно Роман Тертишный, известный как Май Абрикосов, в своих социальных сетях опубликовал гневный пост про Ольгу Бузову. Экс-участника "Дома-2" возмутила глупость инстадивы, которая сперва поздравила всех православных с Пасхой, а после – мусульман с Рамаданом. Абрикосов считает, что такое поведение – это всего лишь хайп, за которым не стоит и капля искренности.
Также Май написал, что из-за "недалекости" Бузовой ей все прощается. Однако подписчики иначе истолковали данное заявление. По их мнению, Ольга может поздравлять представителей различных религий в силу своей публичности.
Столкнувшись с напоминанием аудитории, Абрикосов снова взялся за оскорбления. Он считает, что дело вовсе не в самом факте поздравления, а в отсутствии искренности.
"Друзья, пост о Бузовой — это пост о бездуховном человеке. Дело не в поздравлении... Сегодня она верит в Бога на публику, завтра бегает по экстрасенсам, а послезавтра уже она мусульманам в рот заглядывает. И все искренне. Все по любви", – дерзко отметил Май Абрикосов.
К тому же, убежден экс-участник "Дома-2", Бузова специально строит вокруг себя образ слишком набожного человека. Однако на концертах и светских мероприятиях звезда ведет себя иначе: откровенные наряды, пошлые шутки, страстные танцы.
"Недавно видел кадры ее последнего концерта, где Оля себя по причинному месту ладошкой хлопает", – заявил Абрикосов.
Отметим, что конфликт между медными персонами начался несколько дней назад. Май Абрикосов скандально раскритиковал Бузову, но сама Ольга на злостные высказывания предпочла ответить молчанием.
Популярные темы форума
Собчак
Сплю с женатым
Хочу родить ребенка, а он против
Одинокий
Смотрите холостяк с Тимати?
Как поддерживать страсть в отношениях?
Предатели
Что подарить мужу лудоману?
Будете делать прививку чтобы ездить заграницу ?