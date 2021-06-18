Культовый советский поэт прошелся по выскочке Бузовой: Не хочу с ней рядом сидеть

Юрий Энтин заявил, что за свою карьеру поработал с множеством выдающихся артистов, а современные ему не очень нравятся.

Поэт-песенник заявил, что обожал Андрея Миронова, так как тот крайне серьезно относился к каждой композиции. Как оказалось, у актера были проблемы со слухом, но он очень усердно занимался с педагогами, чтобы петь лучше. По словам Юрия Энтина, артист приходил на запись нового шлягера полностью подготовленным.

Автор считает, что прошлые герои уже ушли, и их место заняли другие. Правда, для новых писать хиты совсем не хочется. Юрий Энтин считает, что сейчас настало время Ольги Бузовой, и это его не радует. "Не хочу с ней рядом сидеть. Не хочу участвовать в тех передачах, куда ее приглашают", – заявил поэт.

Он добавил, что не все современные артисты вызывают у него раздражение. Особенно он отметил Максима Галкина и Дмитрия Нагиева. Последнего автор назвал трогательным, харизматичным и остроумным актером.

Юрий Энтин предположил, почему теперь совсем другая музыка. Поэт-песенник отметил, что раньше главной идеей был коммунизм, а теперь деньги. Драматург считает себя принципиальным человеком. Например, как-то раз он не продал Людмиле Гурченко песню, потому что та была предназначена для мужского исполнения. После этого артистка сильно на него обиделась.

Стоит отметить, что многие считают Ольгу Бузову выскочкой. Например, худрук МХАТ им. Горького заявил, что она – феномен, так как смогла без специального образования и способностей завладеть умами миллионов людей.