После "коньячного скандала" Бузова показала "беременный" живот: Наконец-то!

Не успела Ольга Бузова выступить в спектакле об Иосифе Сталине во МХАТ имени Горького и выслушать всю критику о себе и своем таланте, как поклонники нашли новый повод поговорить о ней.
В своем "Инстаграм" Бузова опубликовала свежее фото, на котором предстала в платье-комбинации с большим разрезом до бедра. На фото звезда сидит на фоне ночного пейзажа и томно смотрит вниз, застенчиво опустив глаза.
Хейтеры тут же набросились на поющую ведущую и заявили, что Ольга Бузова ужасно располнела после новостей об "утреннем коньяке", за который она все еще получает обиняки. Многие считают, что артистка набрала лишний вес именно из-за этой вредной привычки.
Поклонники уверены – Ольга Бузова беременна, ведь налицо округлившийся живот и личико. Звезда "Дома-2" пока не комментирует реакцию подписчиков, от чего слухов становится больше.
"Наконец-то!"; "Она беременна?"; "На каком месяце?"; "Неудачное фото, если честно. Живот и ноги выглядят ужасно!"; "девушка спивается", – написали фолловеры.
Напомним, недавно Ольга Бузова угодила в скандал в эфире "Матч-ТВ". Она рассорилась с ведущим Дмитрием Губерниевым, который напрямую задал ей вопрос, продолжает ли она пить коньяк по утрам.
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