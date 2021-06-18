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Шоу-бизнес
После "коньячного скандала" Бузова показала "беременный" живот: Наконец-то!

После "коньячного скандала" Бузова показала "беременный" живот: Наконец-то!

Певица, ведущая, бизнесвумен, а теперь еще и актриса Ольга Бузова не сходит с заголовков газет. На этот раз внимательные фанаты ликуют от новостей.
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Не успела Ольга Бузова выступить в спектакле об Иосифе Сталине во МХАТ имени Горького и выслушать всю критику о себе и своем таланте, как поклонники нашли новый повод поговорить о ней.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

В своем "Инстаграм" Бузова опубликовала свежее фото, на котором предстала в платье-комбинации с большим разрезом до бедра. На фото звезда сидит на фоне ночного пейзажа и томно смотрит вниз, застенчиво опустив глаза.

Хейтеры тут же набросились на поющую ведущую и заявили, что Ольга Бузова ужасно располнела после новостей об "утреннем коньяке", за который она все еще получает обиняки. Многие считают, что артистка набрала лишний вес именно из-за этой вредной привычки.

Поклонники уверены – Ольга Бузова беременна, ведь налицо округлившийся живот и личико. Звезда "Дома-2" пока не комментирует реакцию подписчиков, от чего слухов становится больше.

"Наконец-то!"; "Она беременна?"; "На каком месяце?"; "Неудачное фото, если честно. Живот и ноги выглядят ужасно!"; "девушка спивается", – написали фолловеры.

Напомним, недавно Ольга Бузова угодила в скандал в эфире "Матч-ТВ". Она рассорилась с ведущим Дмитрием Губерниевым, который напрямую задал ей вопрос, продолжает ли она пить коньяк по утрам.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 18 июня 2021, 13:51 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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