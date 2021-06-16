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Шоу-бизнес
Зудина сделала ставку на актрису Бузову: Вдруг сыграет что-то гениальное?

Зудина сделала ставку на актрису Бузову: Вдруг сыграет что-то гениальное?

Марина Зудина прервала молчание и рассказала, что думает об участии Ольги Бузовой в скандальной постановке МХАТ им. Горького.
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Артистка заявила, что не видела, как телеведущая ведет себя на сцене, поэтому предпочитает не судить новоиспеченную актрису. Она отметила, что неважно, кто играет, если это сделано талантливо. Звезда даже предположила, что Ольга Бузова могла бы органично смотреться в постановке Константина Богомолова.

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 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

Марина Зудина подчеркнула, что не знакома с выпускницей "Дома-2", так как девушка из другой среды. Вдова Олега Табакова не очень комфортно себя чувствует в тусовке шоу-бизнеса и ей не нравится обсуждать, что у кого в жизни происходит. "Можно относиться плохо, а вдруг она сыграет что-то гениальное?" – заявила актриса.

Также артистка напомнила, что Владимир Зеленский стал президентом, так почему же в таком случае Ольга Бузова не может играть в театре. Звезда уверена, что людей нужно оценивать не по собственному восприятию, а по результатам.

Напомним, недавно стало известно, что Марина Зудина стала бабушкой. В августе прошлого года у ее сына Павла Табакова и его бывшей девушки Софьи Синицыной родилась дочь Мия. Артисты не афишировали появление малышки на свет.

По словам Марины Зудиной, она рада, что у нее появилась внучка. Правда, актриса пока только привыкает к новому статусу. Ранее новоиспеченная бабушка признавалась, что не собирается воспитывать ребенка сына, так как для этого есть родители. Однако она планирует участвовать в жизни Мии, любить ее и баловать.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 16 июня 2021, 14:59 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией

комментарии

Ответить:

Гость765227
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людик
Как любят писать заголовками ,преувеличивая ,что эту уродину алкоголичку все защищают,а начинаешь читать статью,ДА там все бледненько ,особенных слов в защиту убогой нет ничего ,скорее насмешки про эту особу ,типа того что надо было Богомолову взять бузову сыграть роль в своем спектакле,зная ,что к его работам относятся многие негативно Всё хотят как то вытянуть тупенькую из болота <цензура> ,а она все больше гадит,как с выходом в прямой эфир ,пьяной
Скорее бегает кто то из команды бузовой и ищет у кого просить про бездаря,,вот и появляются такие одиночные тупые высказывания
Так "союз"Бузовой и Богомолова даст весьма "рейтинговый"результат.Бездарная "актриса"Бузова и сомнительный режиссёр Богомолов-на выходе "моилюди", писающиеся от восторга)
гость
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По мнению Троицкого, Бузова на эфире «Матч ТВ» вела себя растерянно и неестественно. Кроме того, она решила устроить истерику, хотя никаких причин для этого не было. Троицкий отметил, что Бузова стала социально опасной из-за «курения наркотиков и употребления алкогольных напитков». «Перед Евро-2021 она должна была немного разобраться в истории футбола. Она же решила накуриться и просто говорить невнятные вещи в эфире.
А руководство канала как будто ничего не видели ,прикинулись идиотами ,нападают на Губернего,почему не какой реакции на то что алкоголичка вышла в прямой эфир, на их канале
гость
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Что же скрывают ,не пишут коррентарии ВОТ ТАКИЕ?
Сергей Троицкий из «Коррозии металла» заявил, что Ольга Бузова продолжает пить коньяк по утрам Сергей Троицкий из группы «Коррозия металла», более известный под псевдонимом «Паук», заявил, что Ольга Бузова продолжает пить коньяк по утрам. По словам музыканта, даже перед эфиром с Дмитрием Губерниевым она употребляла спиртное.
людик
Пожаловаться Ответить
Как любят писать заголовками ,преувеличивая ,что эту уродину алкоголичку все защищают,а начинаешь читать статью,ДА там все бледненько ,особенных слов в защиту убогой нет ничего ,скорее насмешки про эту особу ,типа того что надо было Богомолову взять бузову сыграть роль в своем спектакле,зная ,что к его работам относятся многие негативно Всё хотят как то вытянуть тупенькую из болота <цензура> ,а она все больше гадит,как с выходом в прямой эфир ,пьяной
Скорее бегает кто то из команды бузовой и ищет у кого просить про бездаря,,вот и появляются такие одиночные тупые высказывания
1

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