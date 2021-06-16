Зудина сделала ставку на актрису Бузову: Вдруг сыграет что-то гениальное?

Артистка заявила, что не видела, как телеведущая ведет себя на сцене, поэтому предпочитает не судить новоиспеченную актрису. Она отметила, что неважно, кто играет, если это сделано талантливо. Звезда даже предположила, что Ольга Бузова могла бы органично смотреться в постановке Константина Богомолова.
Марина Зудина подчеркнула, что не знакома с выпускницей "Дома-2", так как девушка из другой среды. Вдова Олега Табакова не очень комфортно себя чувствует в тусовке шоу-бизнеса и ей не нравится обсуждать, что у кого в жизни происходит. "Можно относиться плохо, а вдруг она сыграет что-то гениальное?" – заявила актриса.
Также артистка напомнила, что Владимир Зеленский стал президентом, так почему же в таком случае Ольга Бузова не может играть в театре. Звезда уверена, что людей нужно оценивать не по собственному восприятию, а по результатам.
Напомним, недавно стало известно, что Марина Зудина стала бабушкой. В августе прошлого года у ее сына Павла Табакова и его бывшей девушки Софьи Синицыной родилась дочь Мия. Артисты не афишировали появление малышки на свет.
По словам Марины Зудиной, она рада, что у нее появилась внучка. Правда, актриса пока только привыкает к новому статусу. Ранее новоиспеченная бабушка признавалась, что не собирается воспитывать ребенка сына, так как для этого есть родители. Однако она планирует участвовать в жизни Мии, любить ее и баловать.
Популярные темы форума
российские звезды или западные?
Что вы думаете о браке?
гардеробные Elfa купить