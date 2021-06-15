"Не все поддержали меня": Зудина столкнулась с черной неблагодарностью после смерти Табакова

Актер и режиссер Олег Табаков скончался в марте 2018-го. С тех пор жизнь актрисы Марины Зудиной круто поменялась. Поговаривали, что вдова мэтра потеряла влияние в театральной тусовке. Дескать, не все поддержали убитую горем супругу Табакова.
В свежем интервью Марина Зудина косвенно подтвердила эти сплетни. За последние три года актриса поменяла круг общения. Кроме того, теперь вдова Табакова старается заботиться о себе в первую очередь.
По словам Марины, до ухода Олега Павловича она всегда ставила чужие интересы выше своих, распылялась. Но, попав в трудную жизненную ситуацию, обнаружила, что желающих прийти ей на помощь не так много. Люди, которым Зудина никогда не отказывала в поддержке, отплатили ей черной неблагодарностью.
"Не все поддержали меня с таким же энтузиазмом, с которым я их поддерживала", – поделилась Марина Зудина.
Сегодня актриса придерживается теории разумного эгоизма. Между тем, как считает Марина, если бы рядом с ней оказался заботливый человек, все складывалось бы иначе.
О новых отношениях Марина Зудина не думает. Звезда сериала "Содержанки" считает, что Олег Табаков задал слишком высокую планку, она вряд ли обратит на кого-то внимание. Одиночество не пугает артистку. Этого статуса она не стесняется. У вдовы Табакова новый жизненный этап и другие ценности.
Как писали "Дни.ру", недавно стало известно, что Марина Зудина уже бабушка. Актриса не будет заниматься воспитанием внучки.
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