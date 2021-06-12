Веселую вдову Зудину застукали за поцелуями с молодым артистом

На днях в Москве прошла премьера нового сезона сериала "Содержанки" с участием Марины Зудиной.

В личном блоге звезда поделилась кадрами с мероприятия. На фотографиях 55-летняя актриса радостно обнимается с коллегами по сериалу. Также в "Сторис" артистка показала горячее приветствие с 44-летним Сергеем Буруновым.

Актер, вероятно, чем-то очень сильно рассмешил вдову Олега Табакова. На кадрах Марина Зудина весело хохочет. После этого молодой артист подошел к ней и по-свойски поцеловал в щеку, а затем обнял.

В "Содержанках" актеры играют супружескую пару, отношения которой далеки от идеала. Однако в реальной жизни они быстро подружились. По словам Марины Зудиной, ей было очень приятно работать с Сергеем Буруновым. Вдова Олега Табакова поблагодарила судьбу и Константина Богомолова за то, что он свел их вместе на съемочной площадке.

"Значит, в нашей природе что-то совпало", – отметила звезда.

Напомним, на днях стало известно, что Марина Зудина стала бабушкой. У ее сына Павла Табакова родилась дочь. Как оказалось, девочка появилась на свет еще в августе прошлого года, однако семья решила не афишировать появление малышки. Мамой ребенка является актриса Софья Синицына. Правда, отношения пары в итоге не сложились, и молодой человек не живет вместе с наследницей, однако принимает участие в воспитании.