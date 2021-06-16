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Шоу-бизнес
Лолита заговорила о разводе Пугачевой: Еще никто не знал

Лолита заговорила о разводе Пугачевой: Еще никто не знал

В начале 2000-х появилось шоу Лолиты Милявской "Лолита. Без комплексов". В программе активно обсуждались детали интимной жизни, а также звучали смелые заявления.
прочитано 1238 раз

Сама артистка всегда боролась за открытость и искренность. Именно в эфире передачи она потребовала развод у своего супруга, признавшись в измене на всю страну. Тогда Лолите казалось, что поговорить с Александром Зарубиным напрямую намного сложнее, чем сказать правду своим зрителям. Исполнительница отметила, что это было крайне тяжелым шагом и большую часть передачи она плакала. Однако позднее ее примеру последовала и Алла Пугачева.

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Именно своей приятельнице Алла Борисовна доверила сделать за нее непростой шаг. Тогда они с Филиппом Киркоровым оба позвонили ей и попросили объявить, что они разводятся. "Еще никто не знал", – вспомнила Лолита. Исполнители боялись, что событие обрастет "желтухой", а потому умоляли артистку сделать все крайне тактично.

Программа Лолиты Милявской была крайне популярной. После откровений Аллы Пугачевой никто уже и не представлял, что может быть дальше. Однако для самой ведущей проект стал крайне тяжелым. Все дело в том, что каждый раз она искренне волновалась за героев, что привело ее к нервному истощению. В какой-то момент она даже пристрастилась к запрещенным веществам.

Уже сейчас звезда признается, что в эфире появлялись не только обычные люди с проблемами, но и артисты. Сама Лолита всегда старалась вычислить подобное, потому что хотела слышать настоящие истории. Иногда проводили и ее. До сих пор иногда к ней подходят люди, утверждающие, что играли на ее шоу. "Мой прокольчик", – смеется исполнительница.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 июня 2021, 08:33 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Зеваю:
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Я так понимаю Мишнаевской доверяют только мусолить прошедшие истории "столетней" давности?Так они если что -даже бабушкам на лавочках не интересны!
1

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