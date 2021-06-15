"Выглядит моложе Галкина": преобразившаяся Пугачева вызвала недоумение

Знаменитый юморист поделился с подписчиками своего инстаграм-аккаунта свежим семейным снимком. Галкин опубликовал фото, на котором они с женой едут в автомобиле и дружно улыбаются, глядя в камеру. Поклонников пары поразил внешний вид Аллы Пугачевой, которая выглядит на удивление свежо и молодо.
Фанаты пришли в настоящий восторг от увиденного и завалили супругов комплиментами. При этом многие сильно удивились тому, что 72-летняя артистка стала выглядеть даже моложе своего 44-летнего супруга. Фолловеры написали:
"Пугачева моложе Галкина выглядит" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Алла Борисовна вообще не стареет", "С каждым годом всё красивее и глаза счастливые", "Ух! Максим-Мужчина, который делает Счастливой свою Женщину!!! Лишних слов не надо", "Вы молодцы, в скандалы в никакие не вступаете, никого не критикуете, в радости и позитиве, и с юмором!!!"
Сама Примадонна редко выходит в свет и не балует фанатов свежими фото в соцсетях. Однако Максим Галкин не скупится на семейные снимки, за что ему очень благодарны поклонники артистки.
Примечательно, что совсем недавно в Сети обсуждали более старый снимок Примадонны, на котором она запечатлена вместе с младшей дочерью Лизой. Там певица кажется гораздо более постаревшей. Теперь же складывается впечатление, что со временем Алла Пугачева действительно сумела обуздать свой возраст.
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