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Шоу-бизнес
"Выглядит моложе Галкина": преобразившаяся Пугачева вызвала недоумение

"Выглядит моложе Галкина": преобразившаяся Пугачева вызвала недоумение

Максим Галкин порадовал фанатов новым фото со своей дорогой супругой – Аллой Пугачевой.
прочитано 1080 раз

Знаменитый юморист поделился с подписчиками своего инстаграм-аккаунта свежим семейным снимком. Галкин опубликовал фото, на котором они с женой едут в автомобиле и дружно улыбаются, глядя в камеру. Поклонников пары поразил внешний вид Аллы Пугачевой, которая выглядит на удивление свежо и молодо.

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Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Фанаты пришли в настоящий восторг от увиденного и завалили супругов комплиментами. При этом многие сильно удивились тому, что 72-летняя артистка стала выглядеть даже моложе своего 44-летнего супруга. Фолловеры написали:

"Пугачева моложе Галкина выглядит" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Алла Борисовна вообще не стареет", "С каждым годом всё красивее и глаза счастливые", "Ух! Максим-Мужчина, который делает Счастливой свою Женщину!!! Лишних слов не надо", "Вы молодцы, в скандалы в никакие не вступаете, никого не критикуете, в радости и позитиве, и с юмором!!!"

Сама Примадонна редко выходит в свет и не балует фанатов свежими фото в соцсетях. Однако Максим Галкин не скупится на семейные снимки, за что ему очень благодарны поклонники артистки.

Примечательно, что совсем недавно в Сети обсуждали более старый снимок Примадонны, на котором она запечатлена вместе с младшей дочерью Лизой. Там певица кажется гораздо более постаревшей. Теперь же складывается впечатление, что со временем Алла Пугачева действительно сумела обуздать свой возраст.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 15 июня 2021, 16:03 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

комментарии

Ответить:

мальчик
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муж,твой порно ужас мечтает о поэте-хоккеисте. муж найди
Гость771601
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Который раз замечаю,что молодые мужики начинают стремительно стареть при пугачихе,так было с филей,Кузьминым,Челобановым и другими,она просто выпивала из них жизненную энергию.Галкин тоже скоро старой рухлядью станет,если не свинтит от неё.
Гость779685
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фотошоп - страшная сила!
мальчик
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муж уже не знает кому бабулю сбагрить
Гость767485
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Что за бред. Фотошоп чистой воды. Так из 80-летней можно сделать юную девицу. Век компьютерных технологий))). Но... фото удачное. Максим выглядит очень молодо. Он следит за собой.
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