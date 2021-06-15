Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Вторник
15 июня
Лента новостей
11:01
На кладбище в Тобольске нашли боевой снаряд
10:52
"Сенсация": обнимающая известного актера Асмус сделала заявление о романе
10:47
"Тяжело наблюдать": близкие смертельно больного Зайцева молят Пугачеву о помощи
10:35
Под Москвой мошенница обманула пенсионерку
10:31
Когда завершится третья волна COVID-19 в России? Ответ эксперта
10:25
"Ненавижу, когда все на одного": Билан взорвался из-за вопиющей несправедливости
10:19
Масштабный пожар в Якутии сняли на видео
10:13
Засыпана песком, торчат штифты: что стало с могилой Бондарчука
09:44
"Мерзкий": Бузова нашла защиту от хамства Губерниева в неожиданном месте
09:33
"Ждем результаты": появилась информация о смертельной болезни певицы МакSим
09:28
Какие категории граждан могут получать в России пенсии максимального размера
09:25
Пожар возле заправки в Санкт-Петербурге сняли на видео
09:14
80 процентов "голубых"!": Кравец вывела на чистую воду звездных любителей однополых утех
09:10
Опозорившего Бузову на всю страну Губерниева втоптали в грязь: Уже вылечился от импотенции?
09:10
Эксперт Золотарев: Путин обсудит с Байденом вопрос о расширении НАТО за счет Украины
08:55
"Не может стоять": вид рыдающего Носкова после страшной болезни вызвал ужас
08:52
В Приморье школьницы осквернили памятник герою России
08:37
"Перестали пить коньяк по утрам?": Бузова публично разрыдалась после вопроса о зависимости
08:28
В Кемеровской области загорелась обогатительная фабрика
08:22
Покупатель застрелил кассира за просьбу надеть маску
05:57
Расфуфыренная Пугачева на "Первом канале" вызвала шок
04:02
Тощая Гагарина обескуражила дряблым телом
02:08
"Хуже некуда": Народ плюнул в хвастливую Навку
23:50
Можно ли заразиться коронавирусом после вакцинации
22:03
США не готовы к прорывным вещам: эксперты высказались о возможных итогах саммита в Женеве
18:17
Новые подробности жуткого взрыва в Новосибирске
18:12
В Уфе электросамокатчик сбил пенсионера
18:07
В России число пациентов с COVID-19 за сутки выросло на 13,7 тысяч
18:02
Одни морщины: Пригожин показал Валерию без фильтров
17:57
В Москве чиновника Минфина поймали в неадекватном состоянии
17:51
Женщина пропала из съемной квартиры в Петербурге
17:44
При крушении лодки с мигрантами погибли больше 100 человек
17:44
"Куда смотрит министр культуры?": Зюганов призвал разобраться с Бузовой во МХАТе
17:38
Полиция нашла два тайника с 1,4 тонны кокаина
17:22
Протасевич принял участие в брифинге МИД Белоруссии
16:59
Путин ответил на вопрос о своем преемнике: Обязательно придет
16:53
Посла России вызвали в МИД Дании
16:44
"Действуй по-своему": киевский журнал рассказал об отношениях Евросоюза и Украины
16:39
Удравший от плоской Бузовой Тарасов схватился за женскую грудь: Двойной праздник
16:18
"Не менее талантлива, чем Бузова": Канделаки отправили во МХАТ
15:59
Жуткое видео взрыва на заправке в Новосибирске
15:50
"Не осознают последствий": названы основные разносчики новых штаммов COVID-19
15:19
Лобода нашла замену Крапивиной после громкого скандала
14:36
"Он не скажет, что ему плохо": брат о состоянии заразившегося коронавирусом Кузьмина
13:51
Сверкнул трусами и пустился в пляс: Малахов удивил после слухов о разводе
13:42
"Мракобесие": режиссер ушел из МХАТа из-за спектакля с Бузовой
13:03
"Людям становится страшно": У певицы Славы открылись паранормальные способности
12:47
Под Петербургом перевернулся автобус с туристами
12:38
Экс-глава протокола Горбачева: рукопожатие Путина и Байдена должно заранее обговариваться
11:51
"Нормальные ребята": Муж изменял Бабкиной с директором "Самоцветов" Плоткиным
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Куда смотрит министр культуры?": Зюганов призвал разобраться с Бузовой во МХАТе
Со сцены МХАТа в ресторан: отмечающая Бузова устроила горячие танцы без лифчика
Садальский дерзко высказался по поводу подписчиков Бузовой
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
"Мракобесие": режиссер ушел из МХАТа из-за спектакля с Бузовой
"Меня может не быть в живых": Отвергнутая Максакова обратилась к детям
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Тяжело наблюдать": близкие смертельно больного Зайцева молят Пугачеву о помощи

"Тяжело наблюдать": близкие смертельно больного Зайцева молят Пугачеву о помощи

Состояние Вячеслава Зайцева вызывает опасения у многих. Актриса Зоя Зелинская полагает, что теперь спасти его могут лишь несколько человек.
прочитано 237 раз

Известно, что у кутюрье диагностирована болезнь Паркинсона. Его коллеги и близкие активно посещают различные ток-шоу, которые каждый раз собирают невероятное количество негативных комментариев, Пользователей Сети крайне возмущает тот факт, что великого модельера показывают людям, несмотря на то, что ему очевидно плохо. Многие утверждают, что окружение просто хочет нажиться на деле всей его жизни. Сейчас легенда не передвигается самостоятельно и почти не разговаривает.

ПО ТЕМЕ

"Ситуация переступила границы уголовного кодекса": Новиков в шоке от бесстыдства жулья рядом с Зайцевым

Еле передвигался и говорил: вышедший в свет Зайцев ужаснул народ

Зоя Николаевна долгие годы дружила с Вячеславом Зайцевым. Она крайне обеспокоена и считает, что приятеля нужно срочно спасать. Она напомнила, что кутюрье используют в своих целях бесчестные люди, им манипулируют. "Тяжело наблюдать", – призналась она. Актриса отметила, что он всегда был добрым и светлым человеком, поэтому теперь ему необходима помощь.

По словам артистки, вызволить модельера может помочь Алла Пугачева. У Примадонны достаточно материальных средств и влияния для этой миссии. Зоя Зелинская напомнила, что именно Зайцев шил наряды для звезды в самом начале ее карьеры.

Однако на этом варианты знаменитости не заканчиваются. Она полагает, что спасти Вячеслава Зайцева сможет и Валентин Юдашкин. Артистка живет рядом с ним и точно знает, что в профессиональной сфере у него все крайне успешно. По ее мнению, коллеге стоило бы купить Дом моды, чтобы сохранить все то, что создавалось тяжелым трудом. Наталья Селезнева поддержала артистку. Она возмущена тем фактом, что кутюрье окружают "темные личности".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 июня 2021, 10:47 Источник: "Мир новостей" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Михалкова поддержала больного Зайцева

комментарии

Ответить:

Гость766219
Пожаловаться Ответить
Там все уже больные,доживают кто как может,какая помощ? Смиритесь.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Хуже некуда": Народ плюнул в хвастливую Навку

Блондинку пристыдили
Шоу-бизнес

Засыпана песком, торчат штифты: что стало с могилой Бондарчука

Памятник исчез
Шоу-бизнес

Опозорившего Бузову на всю страну Губерниева втоптали в грязь: Уже вылечился от импотенции?

Журналисту досталось
Шоу-бизнес

"Ждем результаты": появилась информация о смертельной болезни певицы МакSим

Певице стало плохо

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+