"Одна не останется": появились данные о разводе Бородиной

Анна Калашникова прокомментировала отношения Ксении Бородиной и ее супруга Курбана Омарова.

В последнее время ведущая "Дома-2" переживает сложный период в жизни. Не первую недели пользователи Сети активно обсуждают предстоящий развод знаменитых супругов, хотя сама Ксения Бородина еще не дала подтверждения подобным слухам.

Свое мнение о том, что творится в жизни телеведущей, высказала Анна Калашникова. Актриса с большим уважением относится к Бородиной, считая ее "настоящим бойцом", который даже в случае развода выйдет из ситуации достойно. Калашникова подчеркнула, что Бородина привыкла рассчитывать только на свои силы. Ведущая "Дома-2" уже не раз испытывала сложности в отношениях с мужчинами. Дважды она оставалась с маленьким ребенком на руках, но это не сломило Ксению. Ей удается в течение многих лет оставаться одной из самой высокооплачиваемых ведущих и, к тому же, получать большие деньги за рекламу.

При этом Калашникова признает, что Омарову тоже пришлось нелегко в браке с Бородиной. Мужчине не раз доставалось от хейтеров. Супругу звезды многократно приписывали интрижки на стороне, а его жена всегда демонстрировала в ответ стальные нервы и не давала повода для сплетен. Тем не менее, если факт измены Омарова все-таки подтвердится, то его супруга терпеть не станет – об этом Калашникова заявила в интервью "Собеседнику". По мнению актрисы, Ксению не сломает развод и одна она все равно не останется.

Напомним, что совсем недавно мужа Ксении Бородиной заметили в обществе звезды "Дома-2".