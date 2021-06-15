Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Вторник
15 июня
Лента новостей
13:32
Украина может пойти на открытое противостояние с Россией из-за Донбасса
13:20
Измены, смерть сына и чувство вины: актер фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" покаялся перед Корчевниковым
13:20
Истекающая слюной Бузова отлизала саму себя
13:18
"Поганенький микроб": переживший публичное унижение Ревва плюнул в Моргенштерна
13:05
"Обливается пивом и бьет": Солнцев провел горячие выходные в компании двух пенсионерок
12:59
В канале под Волгоградом нашли тело ребенка
12:39
Голос ангела: Запевшую пианистку Цымбалюк-Романовскую отправляют на "Евровидение-2022"
12:36
В Кирове ребенок упал в яму с кипятком
12:27
Кошмар: могила Пуговкина внезапно утонула
12:27
Победители реалити-шоу от партии "Новые люди" потратят призовые на покупку квартир малоимущим
12:25
Спешила на ужин к жене: что известно о кончине актрисы фильма "Исчезнувшая"
12:20
Заметно помолодевшая Долина сверкнула шрамом на груди: Вдруг стало стыдно
12:19
В России умер космонавт Владимир Шаталов
12:08
Россиянам могут компенсировать рост цен на продукты – подробности
11:56
В Челябинске по подозрению в убийстве задержали силовика
11:47
Двух туристов из России обстреляли на отдыхе в Абхазии
11:40
"Живешь на необитаемом острове": сестра поделилась болью в годовщину смерти Фриске
11:40
Причина развода Мельниковой и Смольянинова: мистика, алкоголь или измена?
11:36
Снова "Дом-2": мужа Бородиной застукали с красоткой после слухов о разрыве
11:06
"Выведи неуча на чистую воду": Собчак нагло влезла в скандал с Бузовой и "коньячком"
11:01
На кладбище в Тобольске нашли боевой снаряд
10:52
"Сенсация": обнимающая известного актера Асмус сделала заявление о романе
10:47
"Тяжело наблюдать": близкие смертельно больного Зайцева молят Пугачеву о помощи
10:35
Под Москвой мошенница обманула пенсионерку
10:31
Когда завершится третья волна COVID-19 в России? Ответ эксперта
10:25
"Ненавижу, когда все на одного": Билан взорвался из-за вопиющей несправедливости
10:19
Масштабный пожар в Якутии сняли на видео
10:13
Засыпана песком, торчат штифты: что стало с могилой Бондарчука
09:44
"Мерзкий": Бузова нашла защиту от хамства Губерниева в неожиданном месте
09:33
"Ждем результаты": появилась информация о смертельной болезни певицы МакSим
09:28
Какие категории граждан могут получать в России пенсии максимального размера
09:25
Пожар возле заправки в Санкт-Петербурге сняли на видео
09:14
80 процентов "голубых"!": Кравец вывела на чистую воду звездных любителей однополых утех
09:10
Опозорившего Бузову на всю страну Губерниева втоптали в грязь: Уже вылечился от импотенции?
09:10
Эксперт Золотарев: Путин обсудит с Байденом вопрос о расширении НАТО за счет Украины
08:55
"Не может стоять": вид рыдающего Носкова после страшной болезни вызвал ужас
08:52
В Приморье школьницы осквернили памятник герою России
08:37
"Перестали пить коньяк по утрам?": Бузова публично разрыдалась после вопроса о зависимости
08:28
В Кемеровской области загорелась обогатительная фабрика
08:22
Покупатель застрелил кассира за просьбу надеть маску
05:57
Расфуфыренная Пугачева на "Первом канале" вызвала шок
04:02
Тощая Гагарина обескуражила дряблым телом
02:08
"Хуже некуда": Народ плюнул в хвастливую Навку
23:50
Можно ли заразиться коронавирусом после вакцинации
22:03
США не готовы к прорывным вещам: эксперты высказались о возможных итогах саммита в Женеве
18:17
Новые подробности жуткого взрыва в Новосибирске
18:12
В Уфе электросамокатчик сбил пенсионера
18:07
В России число пациентов с COVID-19 за сутки выросло на 13,7 тысяч
18:02
Одни морщины: Пригожин показал Валерию без фильтров
17:57
В Москве чиновника Минфина поймали в неадекватном состоянии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Куда смотрит министр культуры?": Зюганов призвал разобраться с Бузовой во МХАТе
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Со сцены МХАТа в ресторан: отмечающая Бузова устроила горячие танцы без лифчика
Садальский дерзко высказался по поводу подписчиков Бузовой
"Мракобесие": режиссер ушел из МХАТа из-за спектакля с Бузовой
"Меня может не быть в живых": Отвергнутая Максакова обратилась к детям
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Снова "Дом-2": мужа Бородиной застукали с красоткой после слухов о разрыве

Снова "Дом-2": мужа Бородиной застукали с красоткой после слухов о разрыве

В Сети все активнее обсуждается разлад в личной жизни Ксении Бородиной и ее мужа. Пока пара отказывается комментировать события.
прочитано 781 раз

Однако некоторые убеждены, что факты говорят сами за себя. Сперва возлюбленные отправились отдыхать и поселились в разных отелях, затем ведущая начала выкладывать неоднозначные фото, позднее Курбан вдруг появился около ЗАГСа. Дива все чаще публикует печальные посты и просит подписчиков дать ей время. Знаменитый супруг же предпочитает отдыхать по-своему.

ПО ТЕМЕ

"Хочется уйти в тень": Бородина с трудом переживает кризис в отношениях

Солнцев объявил себя отцом ребенка беременной Бородиной: Марамойка номер один

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Так, на прошлой неделе Курбана Омарова заметили в обществе звезды "Дома-2" Леры Фрост. Теперь же он пригласил на ужин уже другую красотку. Многие поклонники Ксении Бородиной не перестают смеяться над тем, что женщин бизнесмен ищет, кажется, в одном месте.

На этот раз спутницей супруга Ксении стала очередная участница скандального проекта. Его заметили в кафе с Татой Блюменкранц. Очевидцы сообщили, что он ждал спутницу за столиком, затем она пришла и поцеловала его в щеку. Вместе они провели не так много времени, но постоянно смеялись. Отмечалось, что Тата активно флиртовала с мужчиной, но никакой бурной реакции не последовало. По мнению инсайдера, супруг Бородиной просто не стал проявлять чувства в таком людном месте.

Напомним, Ксения Бородина помогала Тате Блюменкранц искать любовь в 2016 году. Своего избранника она нашла, вышла замуж, родила дочь. Однако сохранить отношения паре не удалось.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 июня 2021, 11:36 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Ксении и Курбана

комментарии

Ответить:

Гость765351
Пожаловаться Ответить
Я думаю это пиар.
Гость768804
Пожаловаться Ответить
Дом 2 у неё на работе и дома
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ждем результаты": появилась информация о смертельной болезни певицы МакSим

Певице стало плохо
Шоу-бизнес

"Выведи неуча на чистую воду": Собчак нагло влезла в скандал с Бузовой и "коньячком"

Журналистка не смогла молчать
Шоу-бизнес

Голос ангела: Запевшую пианистку Цымбалюк-Романовскую отправляют на "Евровидение-2022"

Сольная карьера идет в гору
Шоу-бизнес

Истекающая слюной Бузова отлизала саму себя

Актриса показала секс-видео

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+