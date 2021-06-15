Снова "Дом-2": мужа Бородиной застукали с красоткой после слухов о разрыве

Однако некоторые убеждены, что факты говорят сами за себя. Сперва возлюбленные отправились отдыхать и поселились в разных отелях, затем ведущая начала выкладывать неоднозначные фото, позднее Курбан вдруг появился около ЗАГСа. Дива все чаще публикует печальные посты и просит подписчиков дать ей время. Знаменитый супруг же предпочитает отдыхать по-своему.
Так, на прошлой неделе Курбана Омарова заметили в обществе звезды "Дома-2" Леры Фрост. Теперь же он пригласил на ужин уже другую красотку. Многие поклонники Ксении Бородиной не перестают смеяться над тем, что женщин бизнесмен ищет, кажется, в одном месте.
На этот раз спутницей супруга Ксении стала очередная участница скандального проекта. Его заметили в кафе с Татой Блюменкранц. Очевидцы сообщили, что он ждал спутницу за столиком, затем она пришла и поцеловала его в щеку. Вместе они провели не так много времени, но постоянно смеялись. Отмечалось, что Тата активно флиртовала с мужчиной, но никакой бурной реакции не последовало. По мнению инсайдера, супруг Бородиной просто не стал проявлять чувства в таком людном месте.
Напомним, Ксения Бородина помогала Тате Блюменкранц искать любовь в 2016 году. Своего избранника она нашла, вышла замуж, родила дочь. Однако сохранить отношения паре не удалось.
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