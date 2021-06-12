"Хочется уйти в тень": Бородина с трудом переживает кризис в отношениях

В своем Инстаграме Ксения Бородина поделилась подробностями семейного разлада.

Вчера на странице в личном блоге телеведущая опубликовала разговорные сторис и разъяснила непростую ситуацию с Курбаном Омаровым, о которой ее ежедневно спрашивают фолловеры. По мнению поклонников Ксении Бородиной и пользователей сети, супруги несколько месяцев уже не живут вместе.

Звезда заявила, что на данный момент не готова детально комментировать разлад. Бородина считает, что не всегда личные отношения нужно показывать публике. Однако Ксения уверила, что всему свое время, а значит, она спустя некоторое время подробно расскажет о конфликтах в семье.

"Есть вещи личные, и они не выносятся. Ну, или всему свое время. Поэтому у меня к вам убедительная просьба – войти в мое положение", – попросила поклонников расстроенная телеведущая.

Также Ксения Бородина отметила, что чувствует сильную поддержку от своей аудитории. Ежедневно ей пишут подбадривающие слова, благодаря которым она не опускает руки.

"Вы моя колоссальная поддержка, но сейчас хочется уйти в тень местами", – призналась Ксения.

Напомним, что не так давно в сети появились слухи о возможной беременности Бородиной. Один из подписчиков поинтересовался у звездной пары данной темой, а супруг звезды Курбан Омаров дерзко и забавно подтвердил сплетни. От такого заявления поклонники были в шоке. Однако других подробностей семья так и не раскрыла.