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Шоу-бизнес
Надо было закопать Ольгу: Погребняк высказалась о скандале в эфире с Бузовой и коньяком

Надо было закопать Ольгу: Погребняк высказалась о скандале в эфире с Бузовой и коньяком

Светская львица Мария Погребняк искренне недоумевает из-за недавнего скандала с Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым в эфире "Матч-ТВ".

Продолжение: "На злобу дня": Харламов поглумился над оплеванной Бузовой
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Погребняк считает, что на Бузовой делают рейтинги все, кому не лень. Что касается поведения спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, то он просто хотел привлечь к себе внимание, уверена светская львица.

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"Перестали пить коньяк по утрам?": Бузова публично разрыдалась после вопроса о зависимости

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Напомним, скандал произошел на днях в эфире телеканала "Матч-ТВ" на программе, гостьей которой стала Ольга Бузова. Певицу пригласили для обсуждения игры российской сборной на Евро-2020. Губерниев спросил певицу о футболе и сразу же начал ее перебивать.

Затем он задал певице провокационный вопрос о том, перестала ли она пить коньяк по утрам, после чего Бузова разрыдалась и начала оправдываться.

Певица закричала, что ей нельзя спиртное, что она лечится, и вообще, мол, такие вопросы женщинам задавать неприлично. После скандала в Сети начался настоящий скандал. Инцидент обсуждали поклонники и хейтеры Ольги Бузовой. Многие сочли поведение Губерниева некорректным.

Мария Погребняк отметила, что не понимает, зачем ведущий использовал фразу из книги "Малыш и Карлсон", которую взрослые не вспомнят, а дети — не знают.

"Со стороны Губерниева это была дешёвая провокация", – заявила светская львица.

Она добавила, что Губерниев мог бы повести себя иначе, но он как будто ему надо было "закопать" Ольгу.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 15 июня 2021, 16:29 Источник: Life ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость777093
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Ольга Любимова, Вы - случайный человек на посту министра культуры. Вы немедленно должны освободить кабинет и отказаться от должности. Ваша деятельность преступна. Вам должно быть стыдно получать зарплату, ведь за время вашего пребывания на этой должности культура в стране уничтожена. Уйдите и дайте возможность тому, кто болеет за состояние культуры, спасти хотя бы то, что ещё осталось .
Гость764850
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Зависть блевотной Собачатины и других не дает покоя им,что Бузова может собирать толпы народа и много денег. Они все решили,что чем-то умнее и лучше их?Такие как Погребняк,только и сумели ,что тяфкнуть.Хоть так,но чтоб их услышали.Бузова талантлива или нет,а деньги гребет лопатой.
Гость777093
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Гость779685
Каждая силиконовая мокрощел-а будет учить профессионалов, как вести интервью? Учи своих папиков.
Погребняк была лучше до пластических операций. И в частности до пластической операции носа. Его практически почти не осталось. А зачем себя так радикально переделывать? Ничего хорошего, видно, что все искусственное - губы, нос , разные подтяжки. А что Бузову оправдывать? . Лечится она от чего? Зачем же на сцену выходит в неадеквате? Все об этом знают. И почему женщинам нельзя задавать такой вопрос? Пить, значит, женщине - это класс. А вот спрашивать - нельзя.
Гость Я
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Что за чмо эта Погребняк,,и почему она учит, как надо и не надо? Так подружка,что пьет с алкоголичкой ,вот и умом хочет блеснуть ,правда если бы было ,что то в голове ,точно не стала общаться с пробкой
Гость779685
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Каждая силиконовая мокрощел-а будет учить профессионалов, как вести интервью? Учи своих папиков.
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