Надо было закопать Ольгу: Погребняк высказалась о скандале в эфире с Бузовой и коньяком

Погребняк считает, что на Бузовой делают рейтинги все, кому не лень. Что касается поведения спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, то он просто хотел привлечь к себе внимание, уверена светская львица.
Напомним, скандал произошел на днях в эфире телеканала "Матч-ТВ" на программе, гостьей которой стала Ольга Бузова. Певицу пригласили для обсуждения игры российской сборной на Евро-2020. Губерниев спросил певицу о футболе и сразу же начал ее перебивать.
Затем он задал певице провокационный вопрос о том, перестала ли она пить коньяк по утрам, после чего Бузова разрыдалась и начала оправдываться.
Певица закричала, что ей нельзя спиртное, что она лечится, и вообще, мол, такие вопросы женщинам задавать неприлично. После скандала в Сети начался настоящий скандал. Инцидент обсуждали поклонники и хейтеры Ольги Бузовой. Многие сочли поведение Губерниева некорректным.
Мария Погребняк отметила, что не понимает, зачем ведущий использовал фразу из книги "Малыш и Карлсон", которую взрослые не вспомнят, а дети — не знают.
"Со стороны Губерниева это была дешёвая провокация", – заявила светская львица.
Она добавила, что Губерниев мог бы повести себя иначе, но он как будто ему надо было "закопать" Ольгу.
Популярные темы форума
Киркоров и Дава вместе?
российские звезды или западные?
Что вы думаете о браке?
Что,конец форуму?
Подробности, фантастика и дешевый табак