"Мерзкий": Бузова нашла защиту от хамства Губерниева в неожиданном месте

Накануне случился очередной скандал с участием Ольги Бузовой. Дмитрий Губерниев довел артистку до истерики.

Продолжение: "Перестали пить коньяк по утрам?": Бузова публично разрыдалась после вопроса о зависимости

Девушка пришла на телеканал "Матч ТВ", чтобы высказаться по поводу предстоящего матча сборной России по футболу на "Евро-2020". Спортивный журналист решил провести параллели между игрой на поле и театром, звездой которого буквально накануне стала Ольга Бузова.

Дмитрий Губерниев уточнил у артистки, какую "школу" та предпочитает: современную, Черчесовскую, или советскую, Эфроса? Вероятно, теледива запуталась в фамилиях выдающихся деятелей культуры, поэтому решила ответить на вопрос нейтрально, обозначив, что просто болеет "за наших". Телеведущий начал перебивать гостью, а затем и вовсе опустился до хамства.

"Вы перестали пить коньяк по утрам?" – уточнил Дмитрий Губерниев. После этого у Ольги Бузовой началась истерика. Артистка заявила, что не пьет, а затем назвала телеведущего "дном".

Мнения по поводу скандального эфира разделились. Однако затравленная актриса получила поддержку с неожиданной стороны. Давид Манукян в личном блоге встал на защиту бывшей возлюбленной. Молодой человек заявил, что ему не все равно даже на тех людей, которые ушли из его жизни. Он публично обратился к Дмитрию Губерниеву, отметив, что журналисту стоит поучиться такту.

"Мерзкий поступок в прямом эфире достать девушку. Жаль вас", – подчеркнул Манукян.