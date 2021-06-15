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Шоу-бизнес
"Мерзкий": Бузова нашла защиту от хамства Губерниева в неожиданном месте

"Мерзкий": Бузова нашла защиту от хамства Губерниева в неожиданном месте

Накануне случился очередной скандал с участием Ольги Бузовой. Дмитрий Губерниев довел артистку до истерики.

Продолжение: "Перестали пить коньяк по утрам?": Бузова публично разрыдалась после вопроса о зависимости
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Девушка пришла на телеканал "Матч ТВ", чтобы высказаться по поводу предстоящего матча сборной России по футболу на "Евро-2020". Спортивный журналист решил провести параллели между игрой на поле и театром, звездой которого буквально накануне стала Ольга Бузова.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Дмитрий Губерниев уточнил у артистки, какую "школу" та предпочитает: современную, Черчесовскую, или советскую, Эфроса? Вероятно, теледива запуталась в фамилиях выдающихся деятелей культуры, поэтому решила ответить на вопрос нейтрально, обозначив, что просто болеет "за наших". Телеведущий начал перебивать гостью, а затем и вовсе опустился до хамства.

"Вы перестали пить коньяк по утрам?" – уточнил Дмитрий Губерниев. После этого у Ольги Бузовой началась истерика. Артистка заявила, что не пьет, а затем назвала телеведущего "дном".

Мнения по поводу скандального эфира разделились. Однако затравленная актриса получила поддержку с неожиданной стороны. Давид Манукян в личном блоге встал на защиту бывшей возлюбленной. Молодой человек заявил, что ему не все равно даже на тех людей, которые ушли из его жизни. Он публично обратился к Дмитрию Губерниеву, отметив, что журналисту стоит поучиться такту.

"Мерзкий поступок в прямом эфире достать девушку. Жаль вас", – подчеркнул Манукян.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 июня 2021, 09:44 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость767201
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Бузова показала свою невоспитанность, какие слова она говорила игрокам"че вы зассали ",мрак ,интеллекта ноль,скорее она не поняла про Карлсона , а наступили ей на больной мозоль,ведь бузова правда не равнодушна к алкоголю ,вот и стала истеритьТупица сама начала наезжать на Губернева ,показала слабость,что не умеет ориентироваться,не знает, что ответит ,этим то она ,как раз показала ,что "рыльце то в пушку и правда выпивает ,да и лицо её говорит об этом ,уж очень она опухла ,потом зачем лезть во все дела,одно раздражение от неё,что часто не по делу мелькает на экранах, зачем ей футбол
Гость773533
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Ну раз выпускница дома 2 встала на путь шоу-бизнеса, то ей нужно иметь стальные нервы и не включать девочку из песочницы.
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