Опозорившего Бузову на всю страну Губерниева втоптали в грязь: Уже вылечился от импотенции?

Накануне Дмитрий Губерниев в эфире передачи о "Евро-2020" унизил Ольгу Бузову.

Телеведущий решил провести параллели между театром и футболом, уточнив у новоиспеченной артистки МХАТа, какую "школу" та предпочитает: Черчесовскую или Эфроса? Вероятно, звезда запуталась в фамилиях, поэтому попыталась ответить на вопрос нейтрально.

Однако Дмитрий Губерниев решил не сдаваться и "дожать" гостью. Ольга Бузова попросила ее не перебивать. "Вы перестали пить коньяк по утрам?" – вдруг спросил журналист. После этой фразы артистка взорвалась: начала рыдать и оправдываться, а затем заявила, что Губерниев для нее дно, а не мужчина.

Скандальный эфир побил все мыслимые и немыслимые рейтинги, однако не все оценили остроумие спортивного комментатора. В личном блоге журналист опубликовал запись эфира, и мнения в комментариях разделились. Большинство отметило, что Дмитрий Губерниев своим поступком опозорил сам себя.

"Просто дно", "Как однажды сказал Газзаев (Семаку), можно сказать и тебе: "Дима, я думал ты умнее" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пoзорник", "Действительно дно, как и русский футбол", "Дим, а ты уже вылечился от импотенции или она не лечится?", "Дожили, уже и посредственные журналисты, о которых давно забыли, пытаются хайпить", "Ну не гавнюк ли вы после этого", – написали в комментариях.

Другие, наоборот, встали на сторону спортивного журналиста, добавив, что Ольга Бузова первая начала цепляться к словам. "Она первая начала его цеплять, все правильно сделал", "Я вас даже зауважал", "Дмитрий, спасибо вам, я просто в голосину орнул", "Дмитрий, респект", – отметили поклонники.