Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Вторник
15 июня
Лента новостей
11:01
На кладбище в Тобольске нашли боевой снаряд
10:52
"Сенсация": обнимающая известного актера Асмус сделала заявление о романе
10:47
"Тяжело наблюдать": близкие смертельно больного Зайцева молят Пугачеву о помощи
10:35
Под Москвой мошенница обманула пенсионерку
10:31
Когда завершится третья волна COVID-19 в России? Ответ эксперта
10:25
"Ненавижу, когда все на одного": Билан взорвался из-за вопиющей несправедливости
10:19
Масштабный пожар в Якутии сняли на видео
10:13
Засыпана песком, торчат штифты: что стало с могилой Бондарчука
09:44
"Мерзкий": Бузова нашла защиту от хамства Губерниева в неожиданном месте
09:33
"Ждем результаты": появилась информация о смертельной болезни певицы МакSим
09:28
Какие категории граждан могут получать в России пенсии максимального размера
09:25
Пожар возле заправки в Санкт-Петербурге сняли на видео
09:14
80 процентов "голубых"!": Кравец вывела на чистую воду звездных любителей однополых утех
09:10
Опозорившего Бузову на всю страну Губерниева втоптали в грязь: Уже вылечился от импотенции?
09:10
Эксперт Золотарев: Путин обсудит с Байденом вопрос о расширении НАТО за счет Украины
08:55
"Не может стоять": вид рыдающего Носкова после страшной болезни вызвал ужас
08:52
В Приморье школьницы осквернили памятник герою России
08:37
"Перестали пить коньяк по утрам?": Бузова публично разрыдалась после вопроса о зависимости
08:28
В Кемеровской области загорелась обогатительная фабрика
08:22
Покупатель застрелил кассира за просьбу надеть маску
05:57
Расфуфыренная Пугачева на "Первом канале" вызвала шок
04:02
Тощая Гагарина обескуражила дряблым телом
02:08
"Хуже некуда": Народ плюнул в хвастливую Навку
23:50
Можно ли заразиться коронавирусом после вакцинации
22:03
США не готовы к прорывным вещам: эксперты высказались о возможных итогах саммита в Женеве
18:17
Новые подробности жуткого взрыва в Новосибирске
18:12
В Уфе электросамокатчик сбил пенсионера
18:07
В России число пациентов с COVID-19 за сутки выросло на 13,7 тысяч
18:02
Одни морщины: Пригожин показал Валерию без фильтров
17:57
В Москве чиновника Минфина поймали в неадекватном состоянии
17:51
Женщина пропала из съемной квартиры в Петербурге
17:44
При крушении лодки с мигрантами погибли больше 100 человек
17:44
"Куда смотрит министр культуры?": Зюганов призвал разобраться с Бузовой во МХАТе
17:38
Полиция нашла два тайника с 1,4 тонны кокаина
17:22
Протасевич принял участие в брифинге МИД Белоруссии
16:59
Путин ответил на вопрос о своем преемнике: Обязательно придет
16:53
Посла России вызвали в МИД Дании
16:44
"Действуй по-своему": киевский журнал рассказал об отношениях Евросоюза и Украины
16:39
Удравший от плоской Бузовой Тарасов схватился за женскую грудь: Двойной праздник
16:18
"Не менее талантлива, чем Бузова": Канделаки отправили во МХАТ
15:59
Жуткое видео взрыва на заправке в Новосибирске
15:50
"Не осознают последствий": названы основные разносчики новых штаммов COVID-19
15:19
Лобода нашла замену Крапивиной после громкого скандала
14:36
"Он не скажет, что ему плохо": брат о состоянии заразившегося коронавирусом Кузьмина
13:51
Сверкнул трусами и пустился в пляс: Малахов удивил после слухов о разводе
13:42
"Мракобесие": режиссер ушел из МХАТа из-за спектакля с Бузовой
13:03
"Людям становится страшно": У певицы Славы открылись паранормальные способности
12:47
Под Петербургом перевернулся автобус с туристами
12:38
Экс-глава протокола Горбачева: рукопожатие Путина и Байдена должно заранее обговариваться
11:51
"Нормальные ребята": Муж изменял Бабкиной с директором "Самоцветов" Плоткиным
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Куда смотрит министр культуры?": Зюганов призвал разобраться с Бузовой во МХАТе
Со сцены МХАТа в ресторан: отмечающая Бузова устроила горячие танцы без лифчика
Садальский дерзко высказался по поводу подписчиков Бузовой
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
"Мракобесие": режиссер ушел из МХАТа из-за спектакля с Бузовой
"Меня может не быть в живых": Отвергнутая Максакова обратилась к детям
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Опозорившего Бузову на всю страну Губерниева втоптали в грязь: Уже вылечился от импотенции?

Опозорившего Бузову на всю страну Губерниева втоптали в грязь: Уже вылечился от импотенции?

Накануне Дмитрий Губерниев в эфире передачи о "Евро-2020" унизил Ольгу Бузову.

Продолжение: "Перестали пить коньяк по утрам?": Бузова публично разрыдалась после вопроса о зависимости
прочитано 894 раза

Телеведущий решил провести параллели между театром и футболом, уточнив у новоиспеченной артистки МХАТа, какую "школу" та предпочитает: Черчесовскую или Эфроса? Вероятно, звезда запуталась в фамилиях, поэтому попыталась ответить на вопрос нейтрально.

ПО ТЕМЕ

"Куда смотрит министр культуры?": Зюганов призвал разобраться с Бузовой во МХАТе

Удравший от плоской Бузовой Тарасов схватился за женскую грудь: Двойной праздник

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Однако Дмитрий Губерниев решил не сдаваться и "дожать" гостью. Ольга Бузова попросила ее не перебивать. "Вы перестали пить коньяк по утрам?" – вдруг спросил журналист. После этой фразы артистка взорвалась: начала рыдать и оправдываться, а затем заявила, что Губерниев для нее дно, а не мужчина.

Скандальный эфир побил все мыслимые и немыслимые рейтинги, однако не все оценили остроумие спортивного комментатора. В личном блоге журналист опубликовал запись эфира, и мнения в комментариях разделились. Большинство отметило, что Дмитрий Губерниев своим поступком опозорил сам себя.

"Просто дно", "Как однажды сказал Газзаев (Семаку), можно сказать и тебе: "Дима, я думал ты умнее" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пoзорник", "Действительно дно, как и русский футбол", "Дим, а ты уже вылечился от импотенции или она не лечится?", "Дожили, уже и посредственные журналисты, о которых давно забыли, пытаются хайпить", "Ну не гавнюк ли вы после этого", – написали в комментариях.

Другие, наоборот, встали на сторону спортивного журналиста, добавив, что Ольга Бузова первая начала цепляться к словам. "Она первая начала его цеплять, все правильно сделал", "Я вас даже зауважал", "Дмитрий, спасибо вам, я просто в голосину орнул", "Дмитрий, респект", – отметили поклонники.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 15 июня 2021, 09:10 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость779830
Пожаловаться Ответить
Гостья
Ну все, теперь действительно будут издеваться над Губерниевым ,что мало его извинения? что надо сделать,чтобы мерзкие людишки ,перестали преследовать его ,ну ненавидит он её , так эту гадину многие ненавидят ,похуже сказали ей
А Бузова до конца вылечилась от венерических болезней,что подцепила в притоне обслуживая по несколько клиентов в день ,не бегают по ней <цензура>, от которых она чесала себе причинное место,все есть фото ,статьи ,наговора нет про эту шалаву
Так в этом- то и мерзкая фишка, что такая мразь сифилисная, постоянно находится в центре всеобщего внимания, обсуждения и споров. Хотя априори, она давно должна была стать изгоем в обществе! Но, видимо, такое прогнившее насквозь наше общество, что все отбросы и гооввно, постоянно плавают на поверхности! Правильно говорится: гооввно не тонет!
Гость767201
Пожаловаться Ответить
Вот только по заголовку , по таким унизительным вещам можно дать четкую характеристику Бузовой и всех кто её окружает Лучше бы рассказали о себе , а там есть,что сказать ,у её окружения есть людишки ,что скрывают свою ориентацию
Гостья
Пожаловаться Ответить
Ну все, теперь действительно будут издеваться над Губерниевым ,что мало его извинения? что надо сделать,чтобы мерзкие людишки ,перестали преследовать его ,ну ненавидит он её , так эту гадину многие ненавидят ,похуже сказали ей
А Бузова до конца вылечилась от венерических болезней,что подцепила в притоне обслуживая по несколько клиентов в день ,не бегают по ней <цензура>, от которых она чесала себе причинное место,все есть фото ,статьи ,наговора нет про эту шалаву
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Хуже некуда": Народ плюнул в хвастливую Навку

Блондинку пристыдили
Шоу-бизнес

Засыпана песком, торчат штифты: что стало с могилой Бондарчука

Памятник исчез
Шоу-бизнес

Опозорившего Бузову на всю страну Губерниева втоптали в грязь: Уже вылечился от импотенции?

Журналисту досталось
Шоу-бизнес

"Ждем результаты": появилась информация о смертельной болезни певицы МакSим

Певице стало плохо

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+