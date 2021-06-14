"Мракобесие": режиссер ушел из МХАТа из-за спектакля с Бузовой

Многие не оценили актерские способности Ольги Бузовой, которая играет в спектакле "Чудесный грузин". Как зрители, так и деятели искусства высказывают свое недовольство по поводу участия поющей телеведущей в постановке. По их мнению, это провал МХАТа.
Некоторых и вовсе оскорбляет присутствие Бузовой на сцене театра. Так, режиссер Антон Адасинский, который ставил мюзикл "Золото", ушел из МХАТа. Он не только возмущен участием экс-ведущей "Дома-2" в постановке театра, но и самим спектаклем, который посвящен Иосифу Сталину.
На официальной странице театра Derevo в социальной сети "ВКонтакте" опубликовано открытое письмо Адасинского МХАТу. "Уверен, что это мракобесие закончится, и десятилетиями воспитанная мхатовская публика вернется в зал", – высказался режиссер.
Стоит отметить, что интернет-пользователи поддержали Адасинского. Они считают его позицию достойной. "Браво", "Все правильно, но я думаю, что этот бред только начинается", "Теперь во МХАТ ни ногой", – написали люди.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, как Ольга Бузова отметила выход на сцену МХАТа. Телеведущая поехала в ресторан, который находится в "Москва-Сити". Там она устроила горячие танцы.
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