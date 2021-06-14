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Шоу-бизнес
"Мракобесие": режиссер ушел из МХАТа из-за спектакля с Бузовой

"Мракобесие": режиссер ушел из МХАТа из-за спектакля с Бузовой

В театральных кругах продолжают обсуждать участие экс-ведущей реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой в постановке Московского художественного академического театра (МХАТ).
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Многие не оценили актерские способности Ольги Бузовой, которая играет в спектакле "Чудесный грузин". Как зрители, так и деятели искусства высказывают свое недовольство по поводу участия поющей телеведущей в постановке. По их мнению, это провал МХАТа.

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Некоторых и вовсе оскорбляет присутствие Бузовой на сцене театра. Так, режиссер Антон Адасинский, который ставил мюзикл "Золото", ушел из МХАТа. Он не только возмущен участием экс-ведущей "Дома-2" в постановке театра, но и самим спектаклем, который посвящен Иосифу Сталину.

На официальной странице театра Derevo в социальной сети "ВКонтакте" опубликовано открытое письмо Адасинского МХАТу. "Уверен, что это мракобесие закончится, и десятилетиями воспитанная мхатовская публика вернется в зал", – высказался режиссер.

Стоит отметить, что интернет-пользователи поддержали Адасинского. Они считают его позицию достойной. "Браво", "Все правильно, но я думаю, что этот бред только начинается", "Теперь во МХАТ ни ногой", – написали люди.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, как Ольга Бузова отметила выход на сцену МХАТа. Телеведущая поехала в ресторан, который находится в "Москва-Сити". Там она устроила горячие танцы.

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Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 июня 2021, 13:42 Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость774127
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Олю приглашают в спектакль-она соглашается.люди покупают билеты и идут смотреть Она же не сама себя предложила-нет Ее позвалиА почему и не попробовать свои способностиВ отличии от многих.у нее нет комплексов-не знаю,это хорошо или плохо.но у нет-- Она всюду и поет и танцует и декламирует,только еще <цензура>-де-де не исполнила Но,если позовут-попробует Надо сказатьчто она труженца и всюду бросается в омут с головой-выплывет или нет-другая история МХАТ.надо закрывать и не потомучто пригласили туда Олю,а потому,что себя исчерпалЕсли ставятся постановки о стоимости анального секса-то прстите
Гость765227
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Гость763225
Он с дна и не поднимался!
Так Бузовой с обезьянкой мало. Надо срочно Панина с собаками привлекать)
Гость779616
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бузова=ДЕБИЛИЗМ и МХАТ(( Это нечто) Дегтем ворота!!!
Гость779055
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Доронина давно не во мхате -но ежемесячную зарплатку около 500 тыс получает исправно!
Гость779611
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Сталин расстрелял бы весь театр за такую "актрису" на сцене. Руководство МХАТа показало своё истинное лицо, вернее свой настоящий уровень развития.
Гость768704
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День города Севастополя Общепризнанной датой основания Севастополя считается 14 июня 1783 года. В этот день под предводительством известного российского контр-адмирала Фомы Мекензи было построено 4 сооружения, среди которых – дом Фомы Мекензи, часовня, кузница в Адмиралтействе и знаменитая Графская пристань. Считается, что это были первые постройки, возведенные в Севастополе.
В 2018 году город отметил свое 235-летие.
Гость763225
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Гость763632
МХАТ на дне. Жаль.
Он с дна и не поднимался!
Правдун
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Что же не написали,почему так недоволен Адасинский ,что выпустили на сцену, такого значимого театра , порнозвезду ,видно он больше знает про бузову ,чем худрук ,что она и правда обслуживала клиентов в притоне, В интернете полно порно фото ,видео от бузовой ,видно он чище душевно ,чем взяточник худрук
Гость763632
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МХАТ на дне. Жаль.
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