"Мракобесие": режиссер ушел из МХАТа из-за спектакля с Бузовой

В театральных кругах продолжают обсуждать участие экс-ведущей реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой в постановке Московского художественного академического театра (МХАТ).

Многие не оценили актерские способности Ольги Бузовой, которая играет в спектакле "Чудесный грузин". Как зрители, так и деятели искусства высказывают свое недовольство по поводу участия поющей телеведущей в постановке. По их мнению, это провал МХАТа.

Некоторых и вовсе оскорбляет присутствие Бузовой на сцене театра. Так, режиссер Антон Адасинский, который ставил мюзикл "Золото", ушел из МХАТа. Он не только возмущен участием экс-ведущей "Дома-2" в постановке театра, но и самим спектаклем, который посвящен Иосифу Сталину.

На официальной странице театра Derevo в социальной сети "ВКонтакте" опубликовано открытое письмо Адасинского МХАТу. "Уверен, что это мракобесие закончится, и десятилетиями воспитанная мхатовская публика вернется в зал", – высказался режиссер.

Стоит отметить, что интернет-пользователи поддержали Адасинского. Они считают его позицию достойной. "Браво", "Все правильно, но я думаю, что этот бред только начинается", "Теперь во МХАТ ни ногой", – написали люди.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, как Ольга Бузова отметила выход на сцену МХАТа. Телеведущая поехала в ресторан, который находится в "Москва-Сити". Там она устроила горячие танцы.