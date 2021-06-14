Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Пугачева в гневе вычеркнула из семьи близких Орбакайте людей
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Продюсер Лободы о "новобрачных" Киркорове и Даве: На Кавказе таких расчленяли на шашлыки
Вторая Легкоступова! Опухшая Максакова рядом с граненым стаканом шокировала внешностью
партнеры
Понедельник
14 июня
Лента новостей
11:51
"Нормальные ребята": Муж изменял Бабкиной с директором "Самоцветов" Плоткиным
11:46
Плющенко побил сдавшую позиции Медведеву
11:15
Пьющая жена Ленина и поющая Бузова: спектакль про Сталина стал причиной скандала
11:01
"Харкнули в лицо": Обнаглевший Шаляпин взбесил соседей
10:59
Эпидемиолог объяснил изменение симптомов коронавируса
10:10
Россиянам предложили выплачивать миллион рублей за третьего ребенка
09:59
"Безрассудно": бывший партнер ответил заговорившей о муже и детях Бузовой
08:07
"Как они похожи": трогательное видео сыновей Плющенко и Рудковской взорвало Сеть
06:00
Успенская в очередной раз связалась с малолеткой
03:53
Артисты опасаются новой вспышки коронавируса
02:02
Цискаридзе засветился с юным танцором
00:08
"Меня может не быть в живых": Отвергнутая Максакова обратилась к детям
22:06
Следы от инъекций не заметны: Стриженова восхитила молодостью и красотой
20:02
"Своей писей ударил по сливе": Дава о Ладе Дэнс
18:07
"Наладить прямой диалог": Путин рассказал об ожидаемых результатах встречи с Байденом
18:00
"Кинематограф в жопе": Собчак унизила известного режиссера
17:58
Зараженные ковидом Кузьмин и Буйнов доставлены в больницу
17:51
Ирина Роднина вступилась за политых грязью из-за провала футболистов сборной России
17:47
Садальский дерзко высказался по поводу подписчиков Бузовой
17:26
Росстат озвучил реальную среднюю зарплату россиян
17:18
"Чувствую себя в клетке": Врачи довели Заворотнюк на обследовании
16:47
"Мы ничего не должны детям": Гузеева рассказала об отношениях с дочерью
16:33
Елену Сафонову настигла загадочная болезнь
16:30
Продавщица интимных игрушек: Взорвавшая МХАТ Бузова получила новую роль
16:17
Грандиозный скандал: Собчак заставила жену известного режиссера покинуть юбилей Глюк’oZы в слезах
15:53
В Госдуме придумали, как снизить цены в России на 20%
15:32
"Приняла решение уйти от такого мужчины": Ирина Слуцкая шокирована жесткими требованиями
15:27
"На сцене появляется что-то потустороннее": Сменивший усопшего Виктюка режиссер поражен происходящим в театре
14:54
Почти лысого супруга Бабкиной срочно прооперировали
14:31
Певица Слава призналась в ответных изменах мужу: Абсолютно нормально
14:25
В Турции погибла популярная модель
14:23
"Собираюсь получить больше ран": Измотанная судами за детей Джоли вывернула душу
14:03
Смелая ответила на роман Прусикина и Таюрской
13:56
За сутки более 14 тысяч россиян заразились коронавирусом
13:28
На соревнованиях под Москвой утонул спортсмен
13:21
"Предчувствие беды": Вскрылись обстоятельства внезапной смерти Папанова
13:14
Со сцены МХАТа в ресторан: отмечающая Бузова устроила горячие танцы без лифчика
13:04
В Москве ребенок попал под винт катера
12:30
В Москве еженедельно будут разыгрывать пять автомобилей для вакцинирующихся
12:18
Жена Петросяна хочет сбежать
12:07
Эксперт Дризе: Лукашенко верен старой тактике
11:44
Манукян отдыхает: Объявился новый кандидат на сердце Бузовой
11:30
"Нездоровая баба": взорвавшаяся жена футболиста Тарасова разразилась гневной отповедью
11:13
Лазарев променял Малиновского на сомнительную пассию
10:48
Перебинтованная голова и запекшаяся кровь: прооперированный избранник Бабкиной попал на видео
10:44
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
10:38
Билан припомнил Богомолову интимную просьбу
08:16
Уэст пошел на радикальные меры после развода с Кардашьян
06:29
Вспыли данные об изменениях в отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл
04:31
Запевшую в стиле Бузовой Решетову пнули за путь к успеху
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Назло всем: Бузова станет постоянной актрисой МХАТа
Венедиктов о тяжелых последствиях для Лукашенко из-за задержания Протасевича: Изгнан из гестапо за жестокость
Со сцены МХАТа в ресторан: отмечающая Бузова устроила горячие танцы без лифчика
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
Садальский дерзко высказался по поводу подписчиков Бузовой
Хитрая Ротару утерла нос: Пугачева с треском провалилась
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Пьющая жена Ленина и поющая Бузова: спектакль про Сталина стал причиной скандала

Пьющая жена Ленина и поющая Бузова: спектакль про Сталина стал причиной скандала

Зрителей МХАТа имени буревестника пролетарской революции Максима Горького встречает православный лик. Икона над гардеробом должна, очевидно, настроить любителей искусства на определенный лад. А потом иди и смотри – хоть про убийство премьер-министра Столыпина, хоть про Нюрнбергский процесс, хоть про святого целителя Лавра. А еще, как оказалось, русский традиционный православно-патриотический театр подходит для постановки спектакля про молодость палача, тирана и душегуба Иосифа Сталина. О том романтичном и тревожном времени, когда будущий отец народов бросил семинарию, писал стихи, был сердцеедом и мечтал о счастье всех рабочих. Корреспондент "Дни.ру" побывал на самой одиозной премьере года.
прочитано 364 раза

Кажется, никогда еще про годами прозябавший в болоте МХАТ имени Горького столько не писали и не говорили – два дня в топе новостей держались сообщения про премьеру спектакля Ренаты Сотириади "Чудесный грузин". Кадры репетиции сменялись публикациями гневных открытых писем, проклятия чередовались с хлопаньем дверью, посты в соцсетях затмевали рецензии...

ПО ТЕМЕ

"Что-то сильно меняется в мире": Макеева высказалась о театральном дебюте Бузовой

Сюжеты Премьеры недели

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

О достоинствах и недостатках постановки рассуждали и в шоубизовой тусовке, и в телевизоре, и даже в патриархии. Кто-то кричал, что перед нами – "чудесный внежанровый симбиоз из триллера, детектива, приключения и трагифарса", а кто-то истратил все богом отведенные запасы яда, желчи и испражнений. Ясно одно – равнодушных нет. И это главный итог, которого добился худрук театра Эдуард Бояков.

Фото: пресс-служба МХАТ

Хотя происходящее на сцене почти на три часа вводит в состояние ступора, выйти из которого можно только выпив залпом стакан крепкой грузинской чачи. Как, собственно, и поступает на сцене Надежда Крупская (Наталия Моргунова, Мария Янко). Она собачкой бегает за пародийным Ильичом (Максим Бойцов) и выглядит нарочито комично. А Ильич выскакивает чертом из табакерки и превращается то в летящего с транспарантом ангела, то в оживший гипсовый памятник, цитирует свои выступления разных лет – с III Cъезда молодежи, из статьи в "Искре" и из письма к Горькому, рассуждает про мировую революцию и "чудесного грузина" Иосифа Джугашвили (Георгий Иобадзе).

Фото: пресс-служба МХАТ

Джугашвили, известный под кличкой "Сосо" в это время скидывает рубашку, хвастается подтянутым телом, сношает Надежду Аллилуеву (Эльвира Цымбал), а потом отбивает чужую невесту. Вокруг пляшут лезгинку, сменяемую цыганскими танцами и песнями. В паузах что-то мяукает, елозит по дивану и вышагивает под кружевным зонтиком певица-шпионка Бэлла Шанталь (Ольга Бузова). Где-то под колосниками, для гармонии и симметрии, видимо, бегает и настоящая обезьянка Маша. А потом начинается революционное восстание и на сцене рок-группа исполняет тяжелый хеви-метал.

Фото: пресс-служба МХАТ

Не попадающая в ноты (но иронично даже в тексте обыгрывающая это) Ольга Бузова в "Чудесном грузине" – это всего лишь вишенка на сталинском торте. Она вполне в струе всего, что происходит на сцене. Напрасно летят в нее копья – звезда "Дома-2" тут органична, хотя и не является ни певицей, ни актрисой. Впрочем, и Рената Литвинова, которая играет в другом Художественном театре, тоже не профессиональная актриса. И она, и Бузова – это яркие персонажи массовой культуры. Народ часто воспринимает их как клоунесс, как "неведому зверушку". Поэтому каждая реплика, каждый жест сопровождаются аплодисментами и смехом публики.

Фото: пресс-служба МХАТ

В свое время Олег Табаков точно рассчитал, что ломающая руки, закатывающая глаза и роняющая с плеч старых лис Литвинова в качестве чеховской героини станет сенсацией театральной Москвы. И не ошибся. Теперь подобное мы наблюдаем с Ольгой Бузовой. Снова критики пьют валидол и хватаются за сердце, а неистовствующая публика наряжается в майки "Во МХАТе – благодаря Бузовой", тащит охапки цветов своей героине и пытается хоть капельку снять на телефон ее театральный "триумф".

Фото: пресс-служба МХАТ

Кроме Бузовой, желание исподтишка зафиксировать и пересмотреть дома вызывают живая игра на народных грузинских инструментах, грузинские же танцы и песни, которые здесь занимают едва ли не половину сценического времени. Хореографическая (постановкой танцев занимался Заслуженный артист Дагестана Мухамеднур Султанов) и вокальная подготовка (вокальный тренер – Ольга Зрилина) в спектакле – выше всяких похвал. И если уж покупать на "Грузина" билеты (на премьеру перекупщики просили по 75 тысяч, в сентября в партер сесть можно будет уже всего за 8 тысяч), то только из-за этого грузинского колорита и атмосферы старого Батуми, которые удалось создать в спектакле.

Фото: пресс-служба МХАТ

В остальном же "Чудесный грузин" конечно, вызывает массу вопросов – от пьесы Андрея Назарова и темы до режиссуры и актерской игры. Тут все примерно одного порядка и ценности. Впрочем, любители "Дома-2" или регулярно украющие могилу Сталина цветами товарищи, этого достойны.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: пресс-служба МХАТ
Автор: 14 июня 2021, 11:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнаженная Собчак шокировала народ: как прошла музыкальная премия "Жара"

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Онкобольной Розенбаум тает на глазах

Долина сообщила о его состоянии
Шоу-бизнес

"Харкнули в лицо": Обнаглевший Шаляпин взбесил соседей

Прохор нажил врагов
Шоу-бизнес

Цискаридзе засветился с юным танцором

Николай не смог сдержать эмоций

Шоу-бизнес

Зараженные ковидом Кузьмин и Буйнов доставлены в больницу

Артисты вышли на связь

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+