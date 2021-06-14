Пьющая жена Ленина и поющая Бузова: спектакль про Сталина стал причиной скандала

Зрителей МХАТа имени буревестника пролетарской революции Максима Горького встречает православный лик. Икона над гардеробом должна, очевидно, настроить любителей искусства на определенный лад. А потом иди и смотри – хоть про убийство премьер-министра Столыпина, хоть про Нюрнбергский процесс, хоть про святого целителя Лавра. А еще, как оказалось, русский традиционный православно-патриотический театр подходит для постановки спектакля про молодость палача, тирана и душегуба Иосифа Сталина. О том романтичном и тревожном времени, когда будущий отец народов бросил семинарию, писал стихи, был сердцеедом и мечтал о счастье всех рабочих. Корреспондент "Дни.ру" побывал на самой одиозной премьере года.

Кажется, никогда еще про годами прозябавший в болоте МХАТ имени Горького столько не писали и не говорили – два дня в топе новостей держались сообщения про премьеру спектакля Ренаты Сотириади "Чудесный грузин". Кадры репетиции сменялись публикациями гневных открытых писем, проклятия чередовались с хлопаньем дверью, посты в соцсетях затмевали рецензии...

О достоинствах и недостатках постановки рассуждали и в шоубизовой тусовке, и в телевизоре, и даже в патриархии. Кто-то кричал, что перед нами – "чудесный внежанровый симбиоз из триллера, детектива, приключения и трагифарса", а кто-то истратил все богом отведенные запасы яда, желчи и испражнений. Ясно одно – равнодушных нет. И это главный итог, которого добился худрук театра Эдуард Бояков.

Хотя происходящее на сцене почти на три часа вводит в состояние ступора, выйти из которого можно только выпив залпом стакан крепкой грузинской чачи. Как, собственно, и поступает на сцене Надежда Крупская (Наталия Моргунова, Мария Янко). Она собачкой бегает за пародийным Ильичом (Максим Бойцов) и выглядит нарочито комично. А Ильич выскакивает чертом из табакерки и превращается то в летящего с транспарантом ангела, то в оживший гипсовый памятник, цитирует свои выступления разных лет – с III Cъезда молодежи, из статьи в "Искре" и из письма к Горькому, рассуждает про мировую революцию и "чудесного грузина" Иосифа Джугашвили (Георгий Иобадзе).

Джугашвили, известный под кличкой "Сосо" в это время скидывает рубашку, хвастается подтянутым телом, сношает Надежду Аллилуеву (Эльвира Цымбал), а потом отбивает чужую невесту. Вокруг пляшут лезгинку, сменяемую цыганскими танцами и песнями. В паузах что-то мяукает, елозит по дивану и вышагивает под кружевным зонтиком певица-шпионка Бэлла Шанталь (Ольга Бузова). Где-то под колосниками, для гармонии и симметрии, видимо, бегает и настоящая обезьянка Маша. А потом начинается революционное восстание и на сцене рок-группа исполняет тяжелый хеви-метал.

Не попадающая в ноты (но иронично даже в тексте обыгрывающая это) Ольга Бузова в "Чудесном грузине" – это всего лишь вишенка на сталинском торте. Она вполне в струе всего, что происходит на сцене. Напрасно летят в нее копья – звезда "Дома-2" тут органична, хотя и не является ни певицей, ни актрисой. Впрочем, и Рената Литвинова, которая играет в другом Художественном театре, тоже не профессиональная актриса. И она, и Бузова – это яркие персонажи массовой культуры. Народ часто воспринимает их как клоунесс, как "неведому зверушку". Поэтому каждая реплика, каждый жест сопровождаются аплодисментами и смехом публики.

В свое время Олег Табаков точно рассчитал, что ломающая руки, закатывающая глаза и роняющая с плеч старых лис Литвинова в качестве чеховской героини станет сенсацией театральной Москвы. И не ошибся. Теперь подобное мы наблюдаем с Ольгой Бузовой. Снова критики пьют валидол и хватаются за сердце, а неистовствующая публика наряжается в майки "Во МХАТе – благодаря Бузовой", тащит охапки цветов своей героине и пытается хоть капельку снять на телефон ее театральный "триумф".

Кроме Бузовой, желание исподтишка зафиксировать и пересмотреть дома вызывают живая игра на народных грузинских инструментах, грузинские же танцы и песни, которые здесь занимают едва ли не половину сценического времени. Хореографическая (постановкой танцев занимался Заслуженный артист Дагестана Мухамеднур Султанов) и вокальная подготовка (вокальный тренер – Ольга Зрилина) в спектакле – выше всяких похвал. И если уж покупать на "Грузина" билеты (на премьеру перекупщики просили по 75 тысяч, в сентября в партер сесть можно будет уже всего за 8 тысяч), то только из-за этого грузинского колорита и атмосферы старого Батуми, которые удалось создать в спектакле.

В остальном же "Чудесный грузин" конечно, вызывает массу вопросов – от пьесы Андрея Назарова и темы до режиссуры и актерской игры. Тут все примерно одного порядка и ценности. Впрочем, любители "Дома-2" или регулярно украющие могилу Сталина цветами товарищи, этого достойны.