Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Пугачева в гневе вычеркнула из семьи близких Орбакайте людей
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Продюсер Лободы о "новобрачных" Киркорове и Даве: На Кавказе таких расчленяли на шашлыки
Вторая Легкоступова! Опухшая Максакова рядом с граненым стаканом шокировала внешностью
партнеры
Воскресенье
13 июня
Лента новостей
14:31
Певица Слава призналась в ответных изменах мужу: Абсолютно нормально
14:25
В Турции погибла популярная модель
14:23
"Собираюсь получить больше ран": Измотанная судами за детей Джоли вывернула душу
14:03
Ира Смелая ответила на роман Прусикина и Таюрской
13:56
За сутки более 14 тысяч россиян заразились коронавирусом
13:28
На соревнованиях под Москвой утонул спортсмен
13:21
"Предчувствие беды": Вскрылись обстоятельства внезапной смерти Папанова
13:14
Со сцены МХАТа в ресторан: отмечающая Бузова устроила горячие танцы без лифчика
13:04
В Москве ребенок попал под винт катера
12:30
В Москве еженедельно будут разыгрывать пять автомобилей для вакцинирующихся
12:18
Жена Петросяна хочет сбежать
12:07
Эксперт Дризе: Лукашенко верен старой тактике
11:44
Манукян отдыхает: Объявился новый кандидат на сердце Бузовой
11:30
"Нездоровая баба": взорвавшаяся жена футболиста Тарасова разразилась гневной отповедью
11:13
Лазарев променял Малиновского на сомнительную пассию
10:48
Перебинтованная голова и запекшаяся кровь: прооперированный избранник Бабкиной попал на видео
10:44
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
10:38
Билан припомнил Богомолову интимную просьбу
08:16
Уэст пошел на радикальные меры после развода с Кардашьян
06:29
Вспыли данные об изменениях в отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл
04:31
Запевшую в стиле Бузовой Решетову пнули за путь к успеху
02:26
Снова вместе: Звезды "Секса в большом городе" собрались в работе над продолжением сериала
00:19
Бывшая избранница Тимати удивила народ фигурой
22:08
Проскурякова и рядом не стояла: Николаев публично обратился к главной женщине жизни
20:23
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
18:42
Реакцию Путина на оскорбление Байдена оценили: Умен и тщательно подбирает слова
18:12
В оперштабе объяснили введенные в Москве ограничения против коронавируса
18:09
За волосы Ивлеевой назначили цену
18:07
Беременная Арзамасова подвергла нерожденного ребенка опасности
18:07
Домработница Макеевой трудилась в адских условиях
18:05
Политолог Акопов рассказал о стратегии Путина на переговорах с Байденом
17:53
Веселую вдову Зудину застукали за поцелуями с молодым артистом
17:53
Рудковская показала 8-месячного сына
17:45
Поргина поведала щекотливую историю о Смоктуновском
17:35
Забавы российского блогера-миллионника закончились уголовным делом
17:34
Назло всем: Бузова станет постоянной актрисой МХАТа
17:22
Российский флаг запустили в стратосферу
17:11
Бывший муж Бузовой вновь стал отцом: Моя птичка
17:04
Пострадавшая в аварии с Эдвардом Билом женщина рассказала о тяжелой реабилитации
16:51
Эксперт Ищенко о сути разговора Байдена с Зеленским: Не беспокойся, дурак
16:47
Елизавета II схватила меч на приеме для лидеров государств
16:44
Аргентинские политики обратились к россиянам в праздничный день
16:30
Почему жена тяжелобольной звезды сериала "Убойная сила" вынуждена считать каждую копейку
16:04
Эксперт Акопов раскрыл смысл разговора Байдена с Зеленским: Тактическая победа
15:56
Собянин продлил выходные для ослабления скорости распространения коронавируса
15:45
Боярский поставил на кон главную ценность
15:31
Наталья Орейро в кокошнике обратилась к россиянам в важный день
14:58
Работники "Норникеля" поздравили жителей страны с Днем России
14:52
Путин поздравил граждан с Днем России
13:45
"Владею профессиональным срачем": Собчак резко ответила Киркорову и Крапивиной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Назло всем: Бузова станет постоянной актрисой МХАТа
Оказавшаяся на грани Рынска рискует остаться на улице с годовалой дочерью: Плохо с сердцем
Венедиктов о тяжелых последствиях для Лукашенко из-за задержания Протасевича: Изгнан из гестапо за жестокость
Хитрая Ротару утерла нос: Пугачева с треском провалилась
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Мерзость! Провокация!": сыгравшему свадьбу с Манукяном Киркорову пригрозили прокуратурой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Со сцены МХАТа в ресторан: отмечающая Бузова устроила горячие танцы без лифчика

Со сцены МХАТа в ресторан: отмечающая Бузова устроила горячие танцы без лифчика

Поющая телеведущая Ольга Бузова отметила удачный выход на сцену.
прочитано 616 раз

Накануне Ольга Бузова играла во МХАТе. В спектакле "Чудесный грузин" знаменитости досталась роль певицы кабаре.

ПО ТЕМЕ

Манукян отдыхает: Объявился новый кандидат на сердце Бузовой

Запевшую в стиле Бузовой Решетову пнули за путь к успеху

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Появление Бузовой на легендарной сцене наделало много шума. На поющую телеведущую и руководство театра обрушился шквал критики. Отмечалось, что бывшей участнице сомнительного шоу "Дом-2" не место в Храме Мельпомены.

Собака лает, а караван идет! "Чудесный грузин" прошел с аншлагом. "Все получилось!" – заявила Бузова после премьеры.

Ольга Бузова уже встретилась с режиссером-постановщиком Ренатой Сотириади для работы над ошибками. Замечаний к вокалистке было немного. Между тем поющая телеведущая честно призналась, что ей есть над чем работать.

После "разбора полетов" Ольга поехала в ресторан, чтобы отметить успех во МХАТе. Компанию знаменитости составил ее менеджер Арам Арчер. В одной из башен "Москва-Сити" Бузова появилась в экстремально коротких шортиках и топе с длинными рукавами. Интересно, что телеведущая решила не надевать бюстгалтер.

Знаменитость и ее спутник полакомились креветками, морскими ежами, устрицами, попробовали несколько видов карпаччо. Позднее, видимо, чтобы сжечь полученные в избытке калории, Бузова устроила горячие танцы на камеру и прогулялась с приятелем по центру Москвы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Ольга Бузова. Фото:Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 13 июня 2021, 13:14 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость765227
Пожаловаться Ответить
Ну наконец-то Бухова попала в свою атмосферы.Пьянка, голые танцы, какой тут МХАТ)
Гость767201
Пожаловаться Ответить
Ну наконец опять жрачка,выпивка,и как всегда один ухажер Антоша,но его не интересуют женщины ,он любит молодых крепких мальчиков ,но бузовой приходится мотаться с ним ,а где же Радий ,казалось ,должен он быть, сейчас с бузовой ВОТ так врут ,все время смешно разыгрывают сцены ,что кто то украшает номера цветами,шариками и главное салюты ,как руку набил Антоша на лепестках и салютах Всё окружение Бузовой ,завязло во вранье ,подкупах ,как на спектакле с проплаченными людьми ,что сделали аншлаг ,а со стороны и правда казалось ,что так все удачно прошло,но ВСЁ вранье
Н
Пожаловаться Ответить
Нормальные люди не едят устриц, морских ежей и креветок.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Онкобольной Розенбаум тает на глазах

Долина сообщила о его состоянии
Шоу-бизнес

Жена Петросяна хочет сбежать

От кого и куда – остается загадкой

Шоу-бизнес

Перебинтованная голова и запекшаяся кровь: прооперированный избранник Бабкиной попал на видео

Евгений Гор оказался на столе хирургов
Шоу-бизнес

Лазарев променял Малиновского на сомнительную пассию

Скандальный роман обсуждают несколько месяцев

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+