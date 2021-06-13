Со сцены МХАТа в ресторан: отмечающая Бузова устроила горячие танцы без лифчика

Поющая телеведущая Ольга Бузова отметила удачный выход на сцену.

Накануне Ольга Бузова играла во МХАТе. В спектакле "Чудесный грузин" знаменитости досталась роль певицы кабаре.

Появление Бузовой на легендарной сцене наделало много шума. На поющую телеведущую и руководство театра обрушился шквал критики. Отмечалось, что бывшей участнице сомнительного шоу "Дом-2" не место в Храме Мельпомены.

Собака лает, а караван идет! "Чудесный грузин" прошел с аншлагом. "Все получилось!" – заявила Бузова после премьеры.

Ольга Бузова уже встретилась с режиссером-постановщиком Ренатой Сотириади для работы над ошибками. Замечаний к вокалистке было немного. Между тем поющая телеведущая честно призналась, что ей есть над чем работать.

После "разбора полетов" Ольга поехала в ресторан, чтобы отметить успех во МХАТе. Компанию знаменитости составил ее менеджер Арам Арчер. В одной из башен "Москва-Сити" Бузова появилась в экстремально коротких шортиках и топе с длинными рукавами. Интересно, что телеведущая решила не надевать бюстгалтер.

Знаменитость и ее спутник полакомились креветками, морскими ежами, устрицами, попробовали несколько видов карпаччо. Позднее, видимо, чтобы сжечь полученные в избытке калории, Бузова устроила горячие танцы на камеру и прогулялась с приятелем по центру Москвы.