Со сцены МХАТа в ресторан: отмечающая Бузова устроила горячие танцы без лифчика

Накануне Ольга Бузова играла во МХАТе. В спектакле "Чудесный грузин" знаменитости досталась роль певицы кабаре.
Появление Бузовой на легендарной сцене наделало много шума. На поющую телеведущую и руководство театра обрушился шквал критики. Отмечалось, что бывшей участнице сомнительного шоу "Дом-2" не место в Храме Мельпомены.
Собака лает, а караван идет! "Чудесный грузин" прошел с аншлагом. "Все получилось!" – заявила Бузова после премьеры.
Ольга Бузова уже встретилась с режиссером-постановщиком Ренатой Сотириади для работы над ошибками. Замечаний к вокалистке было немного. Между тем поющая телеведущая честно призналась, что ей есть над чем работать.
После "разбора полетов" Ольга поехала в ресторан, чтобы отметить успех во МХАТе. Компанию знаменитости составил ее менеджер Арам Арчер. В одной из башен "Москва-Сити" Бузова появилась в экстремально коротких шортиках и топе с длинными рукавами. Интересно, что телеведущая решила не надевать бюстгалтер.
Знаменитость и ее спутник полакомились креветками, морскими ежами, устрицами, попробовали несколько видов карпаччо. Позднее, видимо, чтобы сжечь полученные в избытке калории, Бузова устроила горячие танцы на камеру и прогулялась с приятелем по центру Москвы.
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