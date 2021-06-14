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Сериалы
"Безрассудно": бывший партнер ответил заговорившей о муже и детях Бузовой

"Безрассудно": бывший партнер ответил заговорившей о муже и детях Бузовой

Ольга Бузова мечтает стать женой и мамой.
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Поющая телеведущая Ольга Бузова пыталась обрести счастье в личной жизни. В 2012 году экс-участница шоу "Дом-2" вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Этот союз просуществовал четыре года. Ольга причиной разрыва называла измену любимого мужчины. Дмитрий утверждал, что ушел от жены, так как та отказывалась рожать ему наследников.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

35-летняя Бузова верит, что когда-нибудь встретит вторую половинку и станет мамой. В личном микроблоге Ольга написала, что создать семью – очень сложная задача, между тем сохранить ее еще тяжелее.

"Но никогда не нужно опускать руки, всегда боритесь за свое счастье и пусть вселенная будет на вашей стороне", – отметила поющая телеведущая в свежей публикации в "Инстаграм".

Вокалистка призналась, что испытывает боль на душе, когда видит мальчиков и девочек, которые растут без отцов. "Они достойны счастливого детства, а значит мы должны приложить все возможные и невозможные силы!" – рассудила Бузова. Также Ольга задалась вопросом: в чем кроется секрет семейного успеха?

Фигурист Дмитрий Соловьев, который был партнером артистки в шоу "Ледниковый период", одним из первых отреагировал на пост. Спортсмен уверен, что нет никаких секретных рецептов, способных решить все проблемы в отношениях. "Нужно жить сердцем и чистой, искренней любовью", - посоветовал Соловьев Бузовой. Спортсмен отметил, что людей порой окутывают эмоции, заставляющие действовать "безрассудно".

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Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 июня 2021, 09:59 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гостья
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Какая мелочь бузова ,в руках кукловодов, заплатят киркорову,так он будет уделять знаки внимание этой дуре , нет ,так забудет о существование этой тупицы,вот так относятся к вещи бузовой ,она пустая пешка ♟что скажут так и будет делать ,но что сделаешь ,сама со всем согласилась, продала себя за пустую жизнь ,чтобы блестать никчемной жизнью
Гость767201
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Вот ,что значить иметь поганый характер ,смешно читать от неё требования к будущему ,ей бы с таким отвратительным характером надо молчать и выйти замуж хоть за кого то ,к ней никто не относится серьезно ,а с напряжением ,зная её обслугу а притоне клиентов,после этого бесплодие ,так каждый задумается ,нужна эта особа по жизни
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