Продавщица интимных игрушек: Взорвавшая МХАТ Бузова получила новую роль

Ольга Бузова и Никита Джигурда сыграют в продолжении культовой кинокартины. Звездам уготованы интригующие роли.

Стас Зарецкий намерен выпустить продолжение фильма "Карнавальная ночь" и уже пригласил в нем сняться Ольгу Бузову. По словам режиссера, поп-дива согласилась на сделку, поэтому получила от него роскошные презенты. Мужчина пришел в гримерку светской львицы после ее громкого дебюта во МХАТе и близко пообщался с новоиспеченной актрисой. "Оля осталась довольна: я подарил ей бриллиант в десять карат и автомобиль "Майбах"", — цитирует ФАН Стаса Барецкого.

Режиссер отметил, что компанию Ольге Бузовой в "Карнавальной ночи-2" составит Никита Джигурда. Согласно плану, он будет очарован торгующей в секс-шопе особой, роль которой как раз и досталась поющей телеведущей. Так что звезде "Дома-2" предстоит показаться зрителю экспертом в сфере интимных игрушек. Если верить словам режиссера, и Джигурда, и Бузова уже посмотрели сценарий картины.

Стас Барецкий не исключает, что поп-дива может резко отказаться от роли в силу загруженности рабочего графика. Поэтому он обзавелся компроматом на Ольгу Бузову, который снял школьный друг звезды на вечеринке в честь окончания учебы. Режиссер уверен, что знаменитость не захочет, чтобы этот уникальный контент увидели россияне, поэтому рассчитывает на ее благоразумие. "Ох и отожгла она тогда!" — выразился мужчина.