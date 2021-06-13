Продавщица интимных игрушек: Взорвавшая МХАТ Бузова получила новую роль

Стас Зарецкий намерен выпустить продолжение фильма "Карнавальная ночь" и уже пригласил в нем сняться Ольгу Бузову. По словам режиссера, поп-дива согласилась на сделку, поэтому получила от него роскошные презенты. Мужчина пришел в гримерку светской львицы после ее громкого дебюта во МХАТе и близко пообщался с новоиспеченной актрисой. "Оля осталась довольна: я подарил ей бриллиант в десять карат и автомобиль "Майбах"", — цитирует ФАН Стаса Барецкого.
Режиссер отметил, что компанию Ольге Бузовой в "Карнавальной ночи-2" составит Никита Джигурда. Согласно плану, он будет очарован торгующей в секс-шопе особой, роль которой как раз и досталась поющей телеведущей. Так что звезде "Дома-2" предстоит показаться зрителю экспертом в сфере интимных игрушек. Если верить словам режиссера, и Джигурда, и Бузова уже посмотрели сценарий картины.
Стас Барецкий не исключает, что поп-дива может резко отказаться от роли в силу загруженности рабочего графика. Поэтому он обзавелся компроматом на Ольгу Бузову, который снял школьный друг звезды на вечеринке в честь окончания учебы. Режиссер уверен, что знаменитость не захочет, чтобы этот уникальный контент увидели россияне, поэтому рассчитывает на ее благоразумие. "Ох и отожгла она тогда!" — выразился мужчина.
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