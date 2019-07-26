Бузова в "голом" платье потрясла мужчин в Баку

В Баку открылся четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара". 250 топовых артистов на протяжении четырех дней будут потрясать Каспийский берег песнями, танцами и феерическими нарядами. Особенно отличилась Ольга Бузова, которая привезла по пять образов на каждый день пребывания в Азербайджане. Местные горячие мужчины в восторге!