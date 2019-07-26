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Июль 26, 2019
просмотры: 123

Бузова в "голом" платье потрясла мужчин в Баку

567

В Баку открылся четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара". 250 топовых артистов на протяжении четырех дней будут потрясать Каспийский берег песнями, танцами и феерическими нарядами. Особенно отличилась Ольга Бузова, которая привезла по пять образов на каждый день пребывания в Азербайджане. Местные горячие мужчины в восторге!

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