Бузова в "голом" платье потрясла мужчин в Баку

В Баку открылся четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара". 250 топовых артистов на протяжении четырех дней будут потрясать Каспийский берег песнями, танцами и феерическими нарядами. Особенно отличилась Ольга Бузова, которая привезла по пять образов на каждый день пребывания в Азербайджане. Местные горячие мужчины в восторге!
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