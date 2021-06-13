Манукян отдыхает: Объявился новый кандидат на сердце Бузовой

Звезде "Дома-2" поступило заманчивое предложение. Ольга Бузова завоевала расположение известного шоумена.

Уже полгода Ольга Бузова находится в статусе свободной женщины и демонстрирует образ сильной личности, идущей напролом всем препятствиям. После расставания с Давидом Манукяном 35-летняя знаменитость так и не смогла обрести новую любовь. В интервью она признавалась, что до сих пор надеется встретить подходящего мужчину и стремится к отношениям. Наконец, на горизонте Ольги Бузовой появился статусный человек, которого артистка всерьез заинтересовала.

Телеведущий Отар Кушанашвили сделал неожиданное заявление в новом выпуске ютуб-шоу "КАКОВО?!". Участие Ольги Бузовой в спектакле "Чудесный грузин" коренным образом поменяло его отношение к поющей телеведущей. Звездный мужчина решил составить конкуренцию Давиду Манукяну и обратить на себя внимание поп-дивы. "Можешь приехать на день рождения к чудесному грузину. Шандарахнем, шахматнем. И я тебе расскажу, чем я отличаюсь от Давы... Вернее покажу", — высказался шоумен, обращаясь к Ольге Бузовой.

Во время записи ютуб-шоу Отар Кушанашвили разнес в пух и прах Давида Манукяна. Рассуждая о конфликте артиста с продюсером Светланы Лободы, телеведущий ополчился против рэпера и выразил негатив. По мнению шоумена, экс-избранник Ольги Бузовой "маленький потерявшийся пацан".

