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Шоу-бизнес
За волосы Ивлеевой назначили цену

За волосы Ивлеевой назначили цену

В личном блоге Анастасия Ивлеева поделилась забавным объявлением.
прочитано 212 раз

Телеведущая и блогер активно ведет социальные сети и рассказывает поклонникам о своем повседневной жизни. Сегодня она опубликовала шокирующую сторис.

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 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Удивление у Анастасии Ивлеевой вызвало объявление в интернете о продаже прядки ее собственных волос. Начинающий бизнесмен оценил шевелюру Ивлеевой в 500 рублей. Артистка посмеялась над сообразительностью продавца.

Отметим, что и у самой Ивлеевой есть задатки предпринимателя. В 2020 году она вошла в список самых успешных звезд России до 40 лет. Годовой доход телеведущий журнал Forbs оценил в 1,5 миллиона долларов.

Анастасия не стесняется показывать красивую жизнь и тратить деньги. Девушка нередко демонстрирует личную коллекцию автомобилей, в которой нашлось место даже для Lamborgini Aventador. Также Ивлеева часто показывает роскошный особняк в элитном поселке, просторный офис, элитные рестораны и курорты. Примечательно, что последний день рождения блогер также отметила с размахом. На торжество звезда потратила более 16 миллионов рублей.

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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Напомним, что в 2019 году Анастасия вышла замуж на рэпера Элджея. Многие с самого начала наблюдали за развитием отношений звездной пары, поэтому были крайне рады узнать новость о браке. Однако последнее время в сети все чаще появляются слухи о возможном разладе между супругами. Анастасия и Алексей редко выкладывают совместные фотографии и появляются на светских мероприятиях. К слову, недавно Ивлеева опубликовала обнаженную фотографию, и фолловеры сразу же заподозрили неладное. Пользователи отметили, что такие снимки обычно девушка выкладывает после тяжелого расставания. Официальных комментариев по поводу этой темы пара пока не дала.

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Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 12 июня 2021, 18:09 Источник: Инстаграм Анастасии Ивлеевой ✓ Надежный источник
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