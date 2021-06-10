"Я с прицепом, ты с прицепом!": Галич раскрыла закулисье скандальной премии "Муз-ТВ"

Нашумевшую премию "Муз-ТВ" в Сети уже назвали самым скандальным мероприятием года. Ида Галич опубликовала кадры закулисья.

Шоу блогерши "Звездные флюиды" давно полюбилось поклонникам своей искренностью и позитивом. Суть передачи заключается в том, что дива берет короткие интервью у присутствующих звезд. На этот раз ролик был едва ли не самым ожидаемым за всю историю существования программы.

Ида Галич поговорила с Сергеем Лазаревым, о котором за всеми громкими событиями все немного подзабыли. Артист не любит лишнего внимания к своей персоне, он всегда выступал за талант. Однако блогерша вдруг решила признаться ему в любви. Ида сказала, что он – самый прекрасный мужчина в ее жизни. "Я с прицепом, ты с прицепом!" – заявила вдруг она.

Исполнитель отнесся к ситуации с юмором и посмеялся над тем, что Галич "подкатывает" к нему. "Уже не первый год", – честно ответила знаменитость. Пообщалась ведущая шоу и с Ильей Прусикиным, который впервые появился на мероприятии с новой избранницей. Она поздравила пару с тем, что теперь они могут не скрываться. Счастливые возлюбленные активно обнимались на камеру.

Многих удивил тот факт, что Ида Галич подошла и к своей бывшей лучшей подруге Анастасии Ивлеевой. Ранее многие обсуждали конфликт звезд. Дива сделала коллеге комплимент относительно внешности и получила теплые слова в ответ.