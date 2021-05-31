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Шоу-бизнес
"Типичная баба после расставания": Ивлеева шокировала интимным фото

"Типичная баба после расставания": Ивлеева шокировала интимным фото

В своих социальных сетях Настя Ивлеева опубликовала обнаженную фотографию.
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Вчера телеведущая и блогер выложила откровенный снимок. Анастасия Ивлеева продемонстрировала оголенный торс, прикрыв грудь рукой. Однако пышные формы, накаченный пресс и идеальная фигура скрыты не были. Также тело девушки украсила яркая блестящая юбка.

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 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Из-за намеренно включенной вспышки лицо Ивлеевой не видно. Но, как заметили поклонники, это придет кадру загадочности.

Анастасия не стала развернуто подписывать пост. Она ограничилась смайликом и фразой:

"Ой".

Фолловеры звезды тут же отреагировали на интимный снимок. Большинство поклонников восхитились смелостью и красотой Анастасии Ивлеевой.

"Я, конечно, не садовник, но эти вишенки бы потрогал", "Ооо, наконец-то нормальный контент пошел", "Настя, вы все жарче и жарче", "Можно я это распечатаю и на стену повешу?", – восторженно написали подписчики.

Нашлись и те, кто осудил звезду за излишнюю откровенность и отнюдь не самую красивую фигуру. Фолловеры удивились, как можно выкладывать такие фотографии, будучи замужем. Некоторые после публикации обнаженного фото убедились, что в отношениях Элджея и Ивлеевой разлад.

"У тебя, как у Бузовой, грудь то появляется, то пропадает", "Я замужняя женщина!", "Ну, понесло, типичная баба после расставания", – злостно прокомментировали фолловеры.

Напомним, что недавно в сети появились слухи о расставании Элджея и Ивлеевой. Анастасия сняла кольцо и уехала жить в отдельную квартиру, а супруг остался в загородном доме. По мнению подписчиков, пара решила сделать паузу и отдохнуть друг от друга. Официально сложившуюся ситуацию звезды никак не комментировали.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
31 мая 2021, 02:04 Источник: Инстаграм Анастасии Ивлеевой ✓ Надежный источник
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