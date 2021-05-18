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Шоу-бизнес
"Кусок дерьма": бывший любовник раскрыл подробности расставания с Ивлеевой

"Кусок дерьма": бывший любовник раскрыл подробности расставания с Ивлеевой

Певец Арсений Бородин пооткровенничал об отношениях с Настей Ивлеевой.
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Экс-избранник телеведущей вспомнил, как они разошлись. Музыкант посетовал на то, что их все время стараются стравить. Бородин отметил, что в СМИ выходила "какая-то гадость" о его романе с Настей Ивлеевой.

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 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса
Бывший солист группы "Челси" пожаловался на то, что журналисты переврали его слова. Артист заявил, что говорил о том, что отношения с блогершей были для него "хорошей историей". Арсений Бородин хвалил Настю Ивлееву за то, что она всего добилась сама, приехав в Москву из маленького города.

В результате же, к негодованию певца, его слова перевернули так, что он "кусок дерьма", который себя не ценит. Арсений Бородин заверил, что нормально, без скандалов расстался с блогершей. Даже после разрыва, по словам исполнителя, они с Настей Ивлеевой встречались еще три недели.

Также артист вспомнил о группе "Челси", которую продюсер Виктор Дробыш сколотил из выпускников "Фабрики звезд – 6". Он рассказал, что наставником была учреждена денежная премия за венерические болезни.

Напомним, 8 марта Настя Ивлеева с размахом отметила свое 30-летие. Звезда устроила шумную вечеринку в одном из ресторанов столицы, на которую собрались почти все сливки российского шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 мая 2021, 09:49 Источник: Ютуб-канал "Между нами" ✓ Надежный источник

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