"Кусок дерьма": бывший любовник раскрыл подробности расставания с Ивлеевой

Певец Арсений Бородин пооткровенничал об отношениях с Настей Ивлеевой.

Экс-избранник телеведущей вспомнил, как они разошлись. Музыкант посетовал на то, что их все время стараются стравить. Бородин отметил, что в СМИ выходила "какая-то гадость" о его романе с Настей Ивлеевой.

Бывший солист группы "Челси" пожаловался на то, что журналисты переврали его слова. Артист заявил, что говорил о том, что отношения с блогершей были для него "хорошей историей". Арсений Бородин хвалил Настю Ивлееву за то, что она всего добилась сама, приехав в Москву из маленького города.

В результате же, к негодованию певца, его слова перевернули так, что он "кусок дерьма", который себя не ценит. Арсений Бородин заверил, что нормально, без скандалов расстался с блогершей. Даже после разрыва, по словам исполнителя, они с Настей Ивлеевой встречались еще три недели.

Также артист вспомнил о группе "Челси", которую продюсер Виктор Дробыш сколотил из выпускников "Фабрики звезд – 6". Он рассказал, что наставником была учреждена денежная премия за венерические болезни.

Напомним, 8 марта Настя Ивлеева с размахом отметила свое 30-летие. Звезда устроила шумную вечеринку в одном из ресторанов столицы, на которую собрались почти все сливки российского шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву.