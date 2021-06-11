Резко изменившийся сын Тома Круза шокировал публику

26-летний приемный сын Тома Круза и Николь Кидман Коннор решил кардинально сменить имидж.

Коннор Круз довольно редко показывает публике личные фото. На тех снимках, что раньше появлялись в соцсетях молодого мужчины, его привыкли видеть с густой черной шевелюрой на голове и окладистой курчавой бородой. Однако на днях сын Тома Круза показал себя в совершенно ином виде.

Звездный наследник опубликовал селфи, на котором он запечатлен с полностью бритой головой, легкой щетиной на лице и абсолютно довольной улыбкой. Кажется, Коннор и сам не узнал себя на фото. Мужчина в шутку спросил, кто же это. Однако поклонники его знаменитых родителей посчитали, что Коннору очень идет новый имидж – мужчина стал выглядеть еще моложе.

Ранее приемный сын Кидман был диджеем. Карьера звездного наследника шла в гору, однако он внезапно решил оставить музыкальный бизнес и стал профессиональным рыбаком. Коннор, раньше получавший большие деньги, отправился работать на палубу всего за 850 долларов при 6-часовом рабочем дне – об этом сообщило издание "7 Дней". После резкой смены деятельности Коннор практически перестал появляться в соцсетях. Лишь изредка он публикует фото своего необыкновенного улова. При этом кажется, что новое занятие сделало звездного наследника по-настоящему счастливым.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что еще известно о Конноре и других детях Тома Круза.