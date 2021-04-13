Объявлена война Крузу: обеспокоенная Кидман вернет себе сына

Тогда вместе со звездным возлюбленным Томом Крузом она решилась воспитывать двух наследников, но после расставания Коннор и Изабелла прекратили общаться с мамой. Все закончилось еще в 2001 году, дети даже не пригласили ее на свадьбы и не познакомили с избранниками.
По какой причине Том так резко повлиял на детей, как он это сделал и почему решился на такое – остается загадкой даже для самой дивы. Теперь Николь Кидман пытается восстановить контакт хотя бы с сыном. Сейчас ему 26 лет.
Некоторое время назад Коннор переехал во Флориду. Он оставил карьеру диджея и профессионально занялся рыбной ловлей. Однако место, в котором живет наследник, совершенно не нравится актрисе. Его апартаменты находятся неподалеку от кураторов Тома Круза, а теперь оно стало еще и не совсем безопасным из-за экологии. Недавно там произошла утечка опасных химикатов.
Николь Кидман верит, что молодой человек может захотеть перебраться к ней в Австралию и продолжать свою деятельность там. Она надеется уговорить Коннора. Сейчас звезда проживает там со своим супругом и их общими детьми Сандэй Роуз и Фейт Маргарет. Обеим девочкам чуть больше десяти лет. Дива понимает, что будет непросто, но однажды она хочет собрать всю семью и познакомить детей.
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