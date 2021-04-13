Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Смерть принца Филиппа

Топ новостей недели

Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше
Жить ему осталось недолго: Охлобыстин рассказал о беде и болезни
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
партнеры
Вторник
13 апреля
Лента новостей
14:52
Что делать и куда лететь россиянам после закрытия Турции
14:46
"Перебор": изменившуюся Чехову перестали узнавать фанаты
14:26
"Вакансия занята": обнародовано фото Семенович в свадебном платье после предложения руки и сердца
14:15
"Я ваш четвертый братик!": Куценко у гроба поразил признанием Игоря и Вадима Верников
14:06
Все дело в попе: Слуцкая раскрыла секрет всех фигуристок
13:44
"Большая утрата для нашей семьи": Бондарчук раздавлен смертью близкого человека
13:39
Объявлена война Крузу: обеспокоенная Кидман вернет себе сына
13:23
Черный от горя сын едва держался на ногах у гроба Верника
13:20
Конец холостяцкой жизни: Азиза приняла судьбоносное решение прямо на концерте
12:57
В ДНР рассказали о точке невозврата в ситуации в Донбассе
12:51
"Появилась большая точка притяжения": Валерия готовится к рождению еще одного малыша
12:49
Труп еще не остыл: вскрылась интимная переписка принца Филиппа с леди Ди
12:49
Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич
12:39
"Это просто плен": Мамонов признался в наркозависимости
12:27
Названа неожиданная причина наплыва мигрантов в России
12:09
Народный артист Желтоухов скончался после длительной борьбы с болезнью
12:02
Умер главный врач "Динамо"
11:58
"Классный пацан": Примадонна пришла в восторг от маленького Юдашкина
11:55
"Никогда": разъяренная Гагарина открестилась от Собчак
11:51
В Норильске задержали украинского диверсанта
11:42
В Подмосковье мошенник записал на себя 19 участков за 110 миллионов
11:29
В России банки могут поднять ставки для бизнеса
11:24
В России суточный прирост заразившихся COVID-19 составил 8,1 тысячи
11:20
В России из аптек пропадет популярное успокоительное
11:09
Вопреки многовековым традициям: похороны принца Филиппа пройдут по-особенному
11:08
"Завидуйте, осуждайте, смейтесь!": мама Александра Петрова неожиданно взорвалась из-за травли
11:04
Директора сгоревшей Невской мануфактуры задержали
10:47
В Нижнем Тагиле у матери похитили трехлетнюю дочь
10:36
В Клину поймали серийного магазинного воришку
10:28
Когда в Москве отключат отопление
10:27
В Рязани пассажир спас целый автобус от катастрофы
10:21
Друзья Зайцева устроили скандал на съемках ток-шоу
10:17
"Размахивают бельем": Ургант поднял на смех Лазарева и Топалова
10:13
Госдума запустила виртуальные экскурсии на своем сайте
10:12
Под Москвой снесли здание школы
10:01
Ученик устроил стрельбу в американской школе
09:35
Сильно изменившаяся Буланова потрясла народ
09:30
Бедная Решетова: страстный Тимати пообещал украсть одну из участниц "Холостяка"
09:20
Момент столкновения легковушки с грузовиком попал на видео
09:02
Китай протестует против сброса радиоактивной воды в океан
08:44
Ушедшая с головой в секту Казанова зовет за собой народ
08:38
Гематома на пол-лица и провалы в памяти: обнародованы новые детали знакомства Задорнова с Галкиным
08:31
Эксперт напугал украинцев военной операцией России
08:19
"Фрикции и тряска ему запрещены": как сын помогает разряжаться оставшемуся без секса 73-летнему Алибасову
08:03
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
06:48
"У меня что-то екнуло": Мамаева рассекретила доложившего ей об измене мужа человека
04:36
Как бывшие супруги Самойлова и Лановой играли любовь в фильме Зархи "Анна Каренина"
02:21
Вскрылись страхи и комплексы дочери извращенца Панина
00:14
"Свинский поступок": нахамившую Долиной певицу смешали с грязью
22:00
"Они пьют кровь": Пригожин приложил Тимати после скандала с Кридом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Власова пришла в шок от выходки Цымбалюк-Романовской: Никак не остановится
Отказывается съезжать с квартиры: родственники пытаются выкурить потерпевшую фиаско вдову Марьянова
"Не нужны ни сцена, ни зрители": Вскрылись причины наплевательского отношения Пугачевой к народу
"Еще одна Волочкова!": оголившую интимные части тела Барановскую закидали камнями
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
Визитом в Азербайджан Лукашенко хочет попытаться вернуть свою легитимность – эксперт Казакевич
Шоу-бизнес
Объявлена война Крузу: обеспокоенная Кидман вернет себе сына

Объявлена война Крузу: обеспокоенная Кидман вернет себе сына

В начале 2000-х актриса лишилась не только мужа, но и двоих приемных детей. Теперь она собралась с силами и решила не отступать.
прочитано 465 раз

Тогда вместе со звездным возлюбленным Томом Крузом она решилась воспитывать двух наследников, но после расставания Коннор и Изабелла прекратили общаться с мамой. Все закончилось еще в 2001 году, дети даже не пригласили ее на свадьбы и не познакомили с избранниками.

ПО ТЕМЕ

Похожи на папу: Кидман впервые за долгое время показала подросших детей

Николь Кидман побили в опере за невежество

 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

Николь Мэри Кидман

Николь Мэри Кидман Актриса, певица, продюсер

По какой причине Том так резко повлиял на детей, как он это сделал и почему решился на такое – остается загадкой даже для самой дивы. Теперь Николь Кидман пытается восстановить контакт хотя бы с сыном. Сейчас ему 26 лет.

Некоторое время назад Коннор переехал во Флориду. Он оставил карьеру диджея и профессионально занялся рыбной ловлей. Однако место, в котором живет наследник, совершенно не нравится актрисе. Его апартаменты находятся неподалеку от кураторов Тома Круза, а теперь оно стало еще и не совсем безопасным из-за экологии. Недавно там произошла утечка опасных химикатов.

Николь Кидман верит, что молодой человек может захотеть перебраться к ней в Австралию и продолжать свою деятельность там. Она надеется уговорить Коннора. Сейчас звезда проживает там со своим супругом и их общими детьми Сандэй Роуз и Фейт Маргарет. Обеим девочкам чуть больше десяти лет. Дива понимает, что будет непросто, но однажды она хочет собрать всю семью и познакомить детей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Николь Кидман. Фото: AdMedia/www.globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2021, 13:39 Источник: New Idea ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Провокационные образы Николь Кидман

комментарии

Ответить:

Гость694603
Пожаловаться Ответить
Ну да, двадцать лет спустя :) Не поздно проснулась, спящая красавица ?))
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сильно изменившаяся Буланова потрясла народ

Певица удивила преобразившейся внешностью
Шоу-бизнес

"Фрикции и тряска ему запрещены": как сын помогает разряжаться оставшемуся без секса 73-летнему Алибасову

Органы движения отказывают
Шоу-бизнес

"Появилась большая точка притяжения": Валерия готовится к рождению еще одного малыша

Певица получает удовольствие от детей
Шоу-бизнес

Конец холостяцкой жизни: Азиза приняла судьбоносное решение прямо на концерте

Певица совместила помолвку с днем рождения

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+