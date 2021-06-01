Копия отца: Зудина показала наследницу от Табакова

15-летняя дочь Мария выбрала для светского мероприятия романтичный образ. Она надела принтованное платье с летящей юбкой. Сама актриса облачилась в желтый брючный костюм.
Фото из Московской государственной филармонии вдова артиста выложила в своем инстаграм-аккаунте. Поклонники восхитились тому, как хорошо выглядят Марина Зудина и ее дочь.
Они отметили, что девушка становится копией знаменитого отца. "Дочка улыбается точно как папа", "Папина дочка! Вы очаровательны!", "Какая же у вас красотуля дочь!", – высказались фолловеры.
В этот день Марина Зудина с наследницей встретили в кафе писателя Александра Цыпкина. Выяснилось, что старший сын звезды Павел Табаков как раз сейчас снимается в его проекте.
Ранее стало известно, что Марину Зудину беспокоят публичные заявления, которые делает ее сын. Недавно Павел Табаков признался, что его преследует злой рок. Дескать, он погибнет под колесами авто. Актрису интервью парня очень встревожило. Звезда считает, что слова и мысли материальны, поэтому говорить надо только о позитиве.
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