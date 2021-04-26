Зудина устроила выволочку заговорившему о своей смерти сыну

Звезда сериала "Содержанки" старается не влезать в личную жизнь сына. Не так давно стало известно, что Павел Табаков встречается с пиарщицей Ксенией Ермоленко. Марина Зудина на очередное увлечение чада смотрит сквозь пальцы. В одном из интервью актриса признавалась, что перезнакомилась с таким количеством девушек Павла, что потеряла всякий интерес к его романтическим похождениям.
Табаков и Ермоленко вместе приходили на презентацию онлайн-кинотеатра KION от компании МТС. На мероприятии также была Зудина. Когда журналисты спросили у Марины о спутнице ее сына, та завила, что обсуждать выбор Павла не будет. Актрисе только одно главное – чтобы ее мальчику было хорошо.
Между тем звезду сериала "Содержанки" беспокоят публичные заявления, которые делает ее наследник. Не так давно Павел Табаков признался, что его преследует злой рок. Дескать, он погибнет под колесами авто. Так ему по судьбе написано.
Марину интервью Павла очень встревожило. Актриса считает, что слова и мысли материальны, поэтому говорить надо только о позитиве. Как уверила Зудина, она уже устроила выволочку отпрыску. "Пожалуй, пойду сейчас снова с ним об этом поговорю", – отметила звезда кино и сериалов.
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