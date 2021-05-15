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Шоу-бизнес
"Потраченное время": растоптанная Зудина пожалела о содеянном

"Потраченное время": растоптанная Зудина пожалела о содеянном

Вдова российского актера Олега Табакова Марина Зудина пожалела об участии в программе шоумена Максима Галкина.
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Актриса приняла участие в шоу "Субботний вечер" на Первом канале. После съемок Марина Зудина Поделилась впечатлениями с поклонниками в своем "Инстаграм".

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 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

По словам актрисы, она не очень уместно выглядела на программе. Образ, который ей подобрали стилисты Первого канала, совсем ей не понравился. Казалось, что актриса просто растоптана.

Эфир посвятили музыке 70-90-х годов ХХ века. 55-летняя вдова Олега Табакова с теплом вспоминает этот отрезок времени, ведь тогда она была молода и красива. Именно эта тема привлекла ее, когда ее звали продюсеры на программу Максима Галкина. Но потом все получилось иначе. Среди музыкантов того периода она выглядела ни к селу ни к городу.

"Я бы себя вообще вырезала! Может, так и будет по итогу", – заявила Марина Зудина.

Во время съемок на актрисе театра и кино был бежевый костюм и туфли из примерочной. Также она рассказала, что надела специальный янтарный браслет, которому придала особое значение.

Поклонники вдовы Олега Табакова подчеркнули, что она выглядит очень элегантно и стильно. Многие поддержали Марину Зудину и настояли, что она смотрелась на передаче органично.

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Марина Зудина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 15 мая 2021, 15:01 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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