Взбешенная Зудина заговорила о домогательствах Табакова к студенткам

Вдова прокомментировала слухи о дурном поведении Олега Табакова. Марина Зудина возмущена происходящим.

Сплетни о том, что Олег Табаков заводил романы со своими ученицами и был падок на женские ласки появляются из года в год. Как бы ни старалась Марина Зудина поддерживать высокий имидж покойного мужа, режиссера до сих пор подозревают в некорректном использовании служебного положения. Недавно его бывшая студентка Елена Антоненко сделала шокирующее заявление, якобы легендарный наставник приставал к ней в сексуальном плане и требовал показать грудь. Вдова Олега Табакова отважилась ответить на скандальные обвинения.

Журналисты канала "РЕН ТВ" связались с артисткой по телефону и попросили прокомментировать нашумевшую новость. "Бред какой-то. Я даже не знаю, кто эта такая Антоненко... Извините, даже не обсуждаю", — пробормотала Марина Зудина нервным голосом, явно не желая продолжать общение на щекотливую тему.

Напомним, слухи о непотребных действиях режиссера начали распространяться после громкого интервью Елены Прокловой. Тогда звезда заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств известного актера, который настойчиво склонял ее к интимной близости и лез в трусы. Хотя актриса и не назвала имени этого человека, внимательные зрители сделали вывод, что речь идет про Олега Табакова.

