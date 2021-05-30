Взбешенная Зудина заговорила о домогательствах Табакова к студенткам

Сплетни о том, что Олег Табаков заводил романы со своими ученицами и был падок на женские ласки появляются из года в год. Как бы ни старалась Марина Зудина поддерживать высокий имидж покойного мужа, режиссера до сих пор подозревают в некорректном использовании служебного положения. Недавно его бывшая студентка Елена Антоненко сделала шокирующее заявление, якобы легендарный наставник приставал к ней в сексуальном плане и требовал показать грудь. Вдова Олега Табакова отважилась ответить на скандальные обвинения.
Журналисты канала "РЕН ТВ" связались с артисткой по телефону и попросили прокомментировать нашумевшую новость. "Бред какой-то. Я даже не знаю, кто эта такая Антоненко... Извините, даже не обсуждаю", — пробормотала Марина Зудина нервным голосом, явно не желая продолжать общение на щекотливую тему.
Напомним, слухи о непотребных действиях режиссера начали распространяться после громкого интервью Елены Прокловой. Тогда звезда заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств известного актера, который настойчиво склонял ее к интимной близости и лез в трусы. Хотя актриса и не назвала имени этого человека, внимательные зрители сделали вывод, что речь идет про Олега Табакова.
Популярные темы форума
УЭФ влюбился.
Что думаете по поводу Лукашенко?
Мечты УЭФа.....
Любимый не хочет жениться
седые волосы что делать
😡
Боюсь
🐔🐔🐔🐓
Не могу начать новые отношения
Бухгалтер