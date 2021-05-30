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Шоу-бизнес
Взбешенная Зудина заговорила о домогательствах Табакова к студенткам

Взбешенная Зудина заговорила о домогательствах Табакова к студенткам

Вдова прокомментировала слухи о дурном поведении Олега Табакова. Марина Зудина возмущена происходящим.
прочитано 409 раз

Сплетни о том, что Олег Табаков заводил романы со своими ученицами и был падок на женские ласки появляются из года в год. Как бы ни старалась Марина Зудина поддерживать высокий имидж покойного мужа, режиссера до сих пор подозревают в некорректном использовании служебного положения. Недавно его бывшая студентка Елена Антоненко сделала шокирующее заявление, якобы легендарный наставник приставал к ней в сексуальном плане и требовал показать грудь. Вдова Олега Табакова отважилась ответить на скандальные обвинения.

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Журналисты канала "РЕН ТВ" связались с артисткой по телефону и попросили прокомментировать нашумевшую новость. "Бред какой-то. Я даже не знаю, кто эта такая Антоненко... Извините, даже не обсуждаю", — пробормотала Марина Зудина нервным голосом, явно не желая продолжать общение на щекотливую тему.


Напомним, слухи о непотребных действиях режиссера начали распространяться после громкого интервью Елены Прокловой. Тогда звезда заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств известного актера, который настойчиво склонял ее к интимной близости и лез в трусы. Хотя актриса и не назвала имени этого человека, внимательные зрители сделали вывод, что речь идет про Олега Табакова.


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Олег Табаков и Марина Зудина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 30 мая 2021, 15:35 Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнился Олег Табаков

комментарии

Ответить:

Гость 13620
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Вот хоть один бы мужчина взял бы и обвинил известную женщину в сексуальных домогательствах. Короткая юбка, декольте, макияж, прическа, парфюм - все делает, чтобы соблазнить: начальника, коллегу, знакомого и т.д. И, когда никто не видит, хватает несчастного мужика за член. Пусть доказывает всем потом, что не хватала его! Для чего наряжаются и красятся? Чтобы быть сексуально привлекательной. Это же неприкрытый сексизм!
Мужики, попробуйте тем же салом по мусалам!
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