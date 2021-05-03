"Никогда не забуду": шокированная правдой Кудрявцева кинула конверт в лицо Лазареву

Девять лет назад Кудрявцева и Лазарев были парой. После расставания знаменитости остались добрыми друзьями. Сергей и Лера поддерживают друг друга в тяжелы моменты. Например, когда минувшей зимой теледива заработала перелом крестца, вокалист бросил все дела и помчался навестить ее.
Лере Кудрявцевой казалось, что она знает о приятеле все. Телеведущая была уверена, что Сергей ничего от нее не скрывает. Узнав, что друг больше года утаивал от нее дочь, Лера обиделась.
Напомним, правда раскрылась на съемках шоу "Секрет на миллион" телеканала НТВ. Лера узнала обо всем в студии и не смогла скрыть эмоций, переполняющих ее.
"Клянусь вам, Кудрявцева не знала. Никогда не забуду эти глаза!" – поведал Лазарев в свежем интервью. По словам Сергея, его подруга от злости и разочарования кинула в него конверт. Артист уверил, что бурная реакция теледивы не была наигранной.
Спустя время Сергей познакомил Леру с маленькой дочкой Анной. Ребенок вокалиста оказался почти ровесником чада телеведущей, Марии.
У Сергея Лазарева двое детей. Первенец вокалиста, Никита,
появился на свет в 2014 году. Лазарев скрывал наследника от общественности два
года. В 2018-м у Сергея появилась дочь Анна. Малышей артисту родила
суррогатная мать. Воспитывать чад Сергею помогает его мама, Валентина
Викторовна.
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