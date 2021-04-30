"Меня задело": Кудрявцева набросилась на молодую певицу

Лера Кудрявцева, вставшая на сторону Ларисы Долиной, призналась, что именно ее взбесило в поведении Вали Карнавал.

После звездного скандала, случившегося на шоу Максима Галкина, Лера Кудрявцева поддержала Ларису Долину. В своем микроблоге телеведущая дала понять, что возмущена дерзким поведением молодой тиктокерши. Теперь Лера Кудрявцева стала героиней другого ютуб-шоу – "Лучше – Правду" и еще раз объяснила свою позицию. Валя Карнавал "подбесила" блондинку своим небрежным разговором.

Кудрявцева не имеет ничего против молодой певицы, с которой, кстати, даже не знакома. Она признает, что девушка красива и, возможно, в чем-то талантлива, но считает, что Валя не имела права так разговаривать с артисткой такого масштаба. По мнению телеведущей, Долина находится в совершенно другой категории, нежели Карнавал, она народная артистка, педагог и звезда мирового уровня. Перед такими заслугами необходимо проявлять почтение, которого тиктокерша не проявила – это очень задело Кудрявцеву.

Эта история навлекла телеведущую на мысль об отношениях с собственным сыном. Раньше блондинка была уверена, что будет во всем его понимать, но теперь осознает, что это не так. Дело здесь в том, что они относятся к разным поколениям, мать воспитана по-другому, чем сын, и упрекать ее в этом нет смысла. При этом Кудрявцева подчеркнула, что очень любит молодых и старается приветствовать то, что они делают.

Напомним, что скандал между звездами из разных поколений разгорелся на ютуб-шоу "Музыкалити". Лариса Долина предложила молодой коллеге получить образование перед выходом на публику, а Валя Карнавал ответила ей в дерзкой манере.