"А как же дети?": Басков публично пристыдил сбежавшего из дома Лазарева

В новом сезоне шоу "Ну-ка, все вместе!" Николай Басков и Сергей Лазарев стали одними из ключевых персон, на которых обращено внимание зрителей. Золотой голос российской эстрады основательно вошел в роль ведущего, а исполнитель хита "В самое сердце" возглавил огромную команду членов жюри. Публичное общение артистов на камеру стало частью программы, поэтому Николай Басков не упустил возможности задать Сергею Лазареву неудобный вопрос.
"Сереж, ты в интервью говорил, что тебе не хватает времени на детей. А сейчас два проекта сразу — и "Танцы со звездами", и здесь. А как же дети?", — съязвил в адрес собеседника натуральный блондин. Сергей Лазарев не растерялся и ответил звездному коллеге в дружелюбной манере, что его дети (У певца есть дочь Анна и сын Никита от суррогатных матерей, — Прим. ред.) очень любят музыкальное шоу и фанатеют от его участников.
При этом экс-партнер Влада Топалова отметил, что обмен насмешливыми высказываниями с ведущим всегда получается эффектным. Взаимодействие с Николаем Басковым Сергей Лазарев назвал прекрасным тандемом, он остался доволен сложившейся ситуацией. Выпуск шоу, на котором артисты открыто блеснули колкими выражениями, состоится 28 февраля на канале "Россия 1".
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