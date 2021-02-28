Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Воскресенье
28 февраля
Лента новостей
10:54
Любовный треугольник: Ани Лорак поделилась личной драмой
10:52
Мягков перед смертью стал жертвой дерзкого преступления
10:48
"А как же дети?": Басков публично пристыдил сбежавшего из дома Лазарева
10:16
Поражение 75% легких: Лядову срочно доставили в больницу
09:53
Зеленский запутался в своих преступлениях – депутат Рады Кива
08:36
"Грусть в глазах": Замужняя Глюкоза заговорила о расставании
06:29
Орлова с ножом в руках обхватила малыша
04:53
Довольная Толкалина прижалась к Прилучному с кривой губой
02:34
"Никогда никому в этом не признавалась": Хилькевич раскрыла интимный секрет
00:21
"Не пахнет и не гадит": Гном Гномыч показал видео с младшим братом от Плющенко и Рудковской
22:07
Слухи о жестоком обращении Божены Рынски с ребенком обросли новыми подробностями
20:19
"А что тут не так?": извращенец Панин набросился на россиян после травли
18:14
Сын-фрик Яковлевой сцепился с девушкой из-за резких обвинений
17:54
"Собираете вещи?": экс-жене Аршавина после комы напомнили о необходимости съехать
17:52
Умер олимпийский чемпион Александр Клепиков
17:46
Чехова сообщила о главных ошибках в жизни
17:37
Басков подарил 20 тысяч долларов заклятому врагу
17:30
У него нет денег даже на хлеб: Кушанашвили потрясло матерное сообщение Агутина
17:26
"Следует держаться подальше": Затравленный упреками о сыне Шепелев опустился до хамства
17:25
Тихановская пожаловалась Саакашвили на бездействие Запада в борьбе с Лукашенко
15:49
"Спасибо, Господи": Пугачева после преображения навестила онкобольного Юдашкина
15:30
Политолог Почобут о назначении сына Лукашенко на новую должность: Силовики полетели со своих мест
14:54
У изувеченной экс-жены Епифанцева перестал открываться глаз
14:41
Вскрылись подробности тайного общения принца Гарри с Елизаветой II
14:39
В Петербурге задержали и увезли в неизвестном направлении журналистку издания "Baza"
14:23
За красивые глаза: Неработающая Поргина получает зарплату из театральной казны
14:06
"Ваши глаза!": Поплавская впервые показала ребенка
13:36
У груди Оксаны Самойловой вышел срок годности
13:27
"У нее большие проблемы": бывший любовник сдал Тюльпанову с потрохами после громкого скандала
13:02
Как поладят женщины?: экс-жена переезжает к влюбившемуся во врача Алибасову
12:49
"Что она наделала?": Перетянутое хирургами лицо Деми Мур встревожило народ
12:39
"Хочу создать гарем": Джигурда решил окружить себя наложницами после свадьбы с Анисиной
12:35
Эксперт Зубец о причинах разочарования белорусов в Тихановской: Нет никакой позитивной программы
12:18
"Теперь бабская бредятина будет": выставленный из шоу Кадони обратился к Бузовой и Бородиной
12:05
Иван Ургант публично унизил Егора Крида
11:48
Деньги ваши – будут наши: Вскрылись данные о связи Михалкова с семьей Баталова
11:29
"Это был удар": Васильевой пришлось спасать узнавшего правду сына
11:26
"Охаю, целую в руку": Гагарина устроила разврат в детской
11:25
Все могут короли: всплыла шокирующая стоимость замка Галкина и Пугачевой
10:46
Метастазы в голове: Юдашкин впервые откровенно о своем диагнозе
10:44
Свадьба не за горами: звезда серила "Отель Элеон" беременна от Янковского
10:41
Харламов лег под нож из-за тяжелых проблем со здоровьем
10:02
Обозреватель Кузнецов о новой должности сына Лукашенко: Начался транзит власти
08:01
Елизавета II прислала необычный подарок ребенку принца Гарри и Меган Маркл
06:05
"Сдал совсем": муж запертой в доме Заворотнюк ужаснул внешним видом
04:00
Николь Кидман побили в опере за невежество
02:02
Ольга Остроумова: как сложилась судьба Женьки из культового фильма "А зори здесь тихие"
23:59
"Там была сложная обстановка": сенсационное признание сбежавшего из Великобритании принца Гарри
23:32
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
22:04
"Без слез не взглянешь": звезда "Квартета И" о перенесшей издевательства в клинике жене
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Андрюшка был трус": женатый Миронов прыгнул в койку к распутнице Прокловой
Тихановская пожаловалась Саакашвили на бездействие Запада в борьбе с Лукашенко
"Чем больше маленьких "Петросянчиков", тем лучше": друг о второй беременности Брухуновой
"Пусть наслаждаются друг другом": известный продюсер благословил отношения Лазарева и Малиновского
У изувеченной экс-жены Епифанцева перестал открываться глаз
Эксперт Зубец о причинах разочарования белорусов в Тихановской: Нет никакой позитивной программы
Шоу-бизнес
"А как же дети?": Басков публично пристыдил сбежавшего из дома Лазарева

"А как же дети?": Басков публично пристыдил сбежавшего из дома Лазарева

Николай Басков и Сергей Лазарев. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Николай Басков и Сергей Лазарев пообщались под объективом камер на тему личной жизни. Певцы обменялись провокационными репликами.
прочитано 108 раз

В новом сезоне шоу "Ну-ка, все вместе!" Николай Басков и Сергей Лазарев стали одними из ключевых персон, на которых обращено внимание зрителей. Золотой голос российской эстрады основательно вошел в роль ведущего, а исполнитель хита "В самое сердце" возглавил огромную команду членов жюри. Публичное общение артистов на камеру стало частью программы, поэтому Николай Басков не упустил возможности задать Сергею Лазареву неудобный вопрос.

ПО ТЕМЕ

Басков подарил 20 тысяч долларов заклятому врагу

"Пусть наслаждаются друг другом": известный продюсер благословил отношения Лазарева и Малиновского

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

"Сереж, ты в интервью говорил, что тебе не хватает времени на детей. А сейчас два проекта сразу — и "Танцы со звездами", и здесь. А как же дети?", — съязвил в адрес собеседника натуральный блондин. Сергей Лазарев не растерялся и ответил звездному коллеге в дружелюбной манере, что его дети (У певца есть дочь Анна и сын Никита от суррогатных матерей, — Прим. ред.) очень любят музыкальное шоу и фанатеют от его участников.

При этом экс-партнер Влада Топалова отметил, что обмен насмешливыми высказываниями с ведущим всегда получается эффектным. Взаимодействие с Николаем Басковым Сергей Лазарев назвал прекрасным тандемом, он остался доволен сложившейся ситуацией. Выпуск шоу, на котором артисты открыто блеснули колкими выражениями, состоится 28 февраля на канале "Россия 1".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 28 февраля 2021, 10:48 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Чехова сообщила о главных ошибках в жизни

Теледива порассуждала на важную тему
Шоу-бизнес

"Что она наделала?": Перетянутое хирургами лицо Деми Мур встревожило народ

Актриса стала неузнаваемой
Шоу-бизнес

Деньги ваши – будут наши: Вскрылись данные о связи Михалкова с семьей Баталова

Старания режиссера увенчались немыслимой катастрофой
Шоу-бизнес

"Спасибо, Господи": Пугачева после преображения навестила онкобольного Юдашкина

Примадонна помолодела

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+