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"Ты серьезно?!": разъяренный Лазарев набросился на Топалова

"Ты серьезно?!": разъяренный Лазарев набросился на Топалова

Отношения бывших участников дуэта Smash! всегда были теплыми и дружескими. Ситуация накалилась.
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В "Инстаграме" исполнителя появился анонс нового выпуска "Ну-ка, все вместе!". Программа, судя по всему, получилась достаточно нервной. Ключевым моментом стало противостояние двух закадычных друзей. На кадрах Сергей Лазарев вскакивает с места и, в буквальном смысле, бросается на Влада Топалова. "Ты серьезно?!" – недовольно кричит он на приятеля.

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Певец рассказал, что уже в это воскресенье зрители смогут насладиться долгожданным финалом программы. "Вам понадобится валерьянка", – посмеялся артист. Он отметил, что жалеет, что успокоительного средства не было у него самого на съемках. Исполнитель подчеркнул: эфир стал самым эмоциональным за всю историю шоу.

Недавно Влад Топалов и Сергей Лазарев "воссоединились" на сцене программы. Они исполнили хит, который вдохновил миллионы поклонников звездного дуэта. Оба исполнителя остались крайне довольны решением и сообщили, что были счастливы снова поработать вместе.

Пользователи бурно отреагировали на анонс финала шоу. "Чувствую, что Сергей будет бомбить со многих экспертов, которые не встанут", "Ох, какая интрига! Очень ждем", "Этот сезон вообще весь на нервах и слезах! Жду", "Мне страшно, честное слово! Надеюсь, все живы, но это не точно", "Чувствую, после эфира Сергею опять прилетит", "До мурашек!" – писали они.

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Фото: Alexei Pantsikov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 23 апреля 2021, 15:11 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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