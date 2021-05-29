"Когда я делаю это – мне приятно": Вера Брежнева шокировала интимными подробностями

В своих социальных сетях Вера Брежнева поделилась секретами красоты.

Сегодня артистка поделилась с подписчиками видео об уходе за волосами. По словам Веры Брежневой, она не любит часто расчесываться и делает это единожды перед мытьем головы.

Даже после процедур в салонах красоты просит высушить шевелюру феном и не укладывать ее специальными приборами.

Как утверждает сама певица, эффект чистых и объемных волос нравится е гораздо больше, чем сложные прически. Такой натуральный образ поклонники и близкие Веры Брежневой уже давно приняли, чему она очень рада.

"Субботний каминг-аут. Я не люблю расчесываться. Не в смысле физически. Когда я делаю это – мне приятно! Но я не люблю состояние , когда мои волосы слишком гладкие", – поделилась экс-солистка группы "ВИА-Гра".

Также Брежнева призналась, что иногда возникает настроение подстричься под каре, однако, к таким кардинальным переменам певица пока не готова.

"Неделю назад на премии RU.TV для образа мы добавили немного прядей на заколках. Это было всего на вечер. Обожаю свои, берегу их и доверяю только профессионалам", – рассказала Вера Брежнева.

Подписчики восхитились красотой артистки и поддержали ее в натуральности.

"Шикарные волосы у Веры", "Тоже не люблю расческу и в парикмахерской прошу сушить просто", "У красавицы красивые волосы", – тепло отметили фолловеры.

Напомним, что последнее время у Веры Брежневой начались проблемы со зрением. Из-за стресса и ярких софитов певица стала хуже видеть. Звезда не исключает, что потребуется помощь врачей и даже операция.