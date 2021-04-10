"Вера, это дно": Брежневой поступили угрозы из-за откровенных фото

Поп-диву атаковали злопыхатели. Вера Брежнева может лишиться инстаграм-канала.

Светская львица Вера Брежнева не раз попадала в рейтинги самых привлекательных женщин. 39-летняя певица не теряет красоты и обаяния долгие годы. Эффектная блондинка знает свои сильные стороны, поэтому часто демонстрирует достоинства фигуры в инстаграм-канале. Во время пляжного отдыха знаменитость сделала несколько пикантных кадров в купальнике и поделилась ими с поклонниками. Откровенные фото не на шутку вывели из себя недоброжелателей звезды. Вера Брежнева получила от пользователей Сети послания с предупреждениями.

Недовольные эротическим контентом люди набросились на певицу с критикой, отписались от нее, а некоторые даже пригрозили артистке блокировкой аккаунта в "Инстаграм". Раздраженные комментаторы оставили звездной блондинке нелестные комментарии. "Вера, это дно", "Все время откровенные фото выставляете, дети смотрят. Дурной пример подаете!", "Эх ты, позорище", "Боже, заблокируйте ее уже", — выразились пользователи Сети.

Звездная блондинка оставила гневные высказывания россиян без ответа, однако не стала испытывать агрессию ненавистников новыми снимками интимного характера. Вера Брежнева ловко переключила внимание поклонников на розыгрыш косметических средств и принадлежностей.

