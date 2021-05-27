"Зрение упало": слепнущая Брежнева намерена лечь под нож

Вера Брежнева пожаловалась на проблемы со зрением, обострившиеся из-за больших нагрузок.

Еще в юности будущая звезда страдала из-за плохого зрения. До 21 года исполнительница носила очки, за что даже заслужила обидное прозвище "очкарик". Со временем Вера Брежнева смогла заработать нужную сумму денег и сделала операцию по восстановлению зрения, однако постепенно проблемы стали возвращаться.

Сейчас певице 39 лет и она чувствует, что зрение вновь стало падать. Женщина считает, что виной тому стресс и работа – знаменитости постоянно приходится выступать в свете ярких софитов. Также негативное влияние на зрение оказали роды, через которые Брежнева прошла дважды.

Знаменитая блондинка пока не обращалась со своей проблемой к врачам и очень надеется, что повторной операции все же удастся избежать. Однако звезда не исключает, что помощь медиков все же может понадобиться – об этом сообщил "Собеседник".

При этом сама певица положительно относится к людям, которые носят очки – женщине очень нравится такой аксессуар. Однако своего обидного юношеского прозвища она так и не забыла, поэтому вновь примкнуть к рядам очкариков исполнительница не хочет.

Однако в шутку Вера Брежнева любит примерять на себя разные аксессуары и появляться в забавных образах. Например, недавно она показалась поклонникам в образе уборщицы, надев на себя парик.