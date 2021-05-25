"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе

Вера Брежнева сделала признание, которое вызвало активный отклик поклонников.

Звезда пооткровенничала с подписчиками в своем инстаграм-аккаунте. Певица порассуждала о роли социальных сетей в жизни современного человека.

Вера Брежнева отметила, что часть ее труда – в телефоне. Так что даже в поездках она находится в рабочем процессе. Но знаменитость и просто так сидит в соцсетях, и это стало для нее дурной привычкой.

Исполнительница решила понемногу от нее избавляться. "После 21.00 никаких соцсетей", – заявила артистка о частичном уходе из виртуального пространства. Она призналась, что теперь у нее появилось много времени по вечерам, чему певица очень рада.

Звезда поинтересовалась у поклонников, ограничивают ли они себя в таких моментах. Под постом Веры Брежневой развернулась целая дискуссия. Многие отметили, что стараются меньше времени проводить в соцсетях, но не всегда это получается. Другие посетовали, что социальные сети заняли в нашей жизни слишком важное место. "Печально", – высказался один из фолловеров.

Напомним, 39-летняя Вера Брежнева является не только успешной певицей, но и матерью двух дочерей от разных браков. При этом выглядит артистка всегда шикарно. Она может смело похвастаться стройной фигурой и густыми длинными волосами.

