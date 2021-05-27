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Шоу-бизнес
Это Крот из сказки про "Дюймовочку": народ посмеялся над внешностью Петросяна и его жены

Это Крот из сказки про "Дюймовочку": народ посмеялся над внешностью Петросяна и его жены

Россияне не верят, что 75-летнего Евгения Петросяна и 32-летнюю Татьяну Брухунову связывает настоящая любовь.
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Шоумен Рустам Солнцев опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимки Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, а также кадр из советского мультфильма "Дюймовочка". Экс-участник реалити-шоу "Дом-2" сравнил юмориста и его жену с богатым, слепым Кротом из сказки. Вероятно, супруги своей внешностью напоминает Рустаму этого персонажа. "Андерсен все предвидел!", – написала 44-летняя знаменитость.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Подписчики Солнцева начали спорить, на самом ли деле Петросян и Брухунова любят друг друга. Один из интернет-пользователей предположил, что Татьяна не проявила бы интерес к пожилому юмористу, если бы тот не был богатым и знаменитым. Другой же уверен: девушка долго "охотилась" за руководителем театра "Кривое зеркало". "Какая у нее выдержка. Столько лет пасла", – высказалась подписчица Рустама.

Напомним, Евгений Ваганович развелся со своей супругой Еленой Степаненко в 2018 году. Вскоре юморист женился на своей молодой помощнице. Многие были уверены, что именно из-за Татьяны Петросян расторг брак с артисткой. Однако Брухунова не раз заявляла, что не уводила юмориста из семьи.

Стоит отметить, что недавно интернет-портал POPCAKE сообщил, что Татьяна Брухунова, которая в прошлом году родила сына от Евгения Петросяна, изменяет своему мужу. Как утверждает человек, пожелавший остаться неизвестным, юморист прекрасно знает о похождениях супруги. Более того, он не выступает против.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 мая 2021, 06:12 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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