Похорошевшая Брухунова заставила хейтеров прикусить язык

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова вопреки всем злопыхателям выглядит отлично и собирает множество комплиментов.

Новая супруга известного юмориста активно ведет свой инстаграм-аккаунт. Что ни день женщина размещает свежее фото в новом наряде. В теплое время года Брухунова предпочитает носить исключительно платья, которые считает самой удобной одеждой. Избранница артиста находится в постоянном поиске новых брендов и с удовольствием демонстрирует свои наряды подписчикам. Накануне Татьяна Брухунова опубликовала очередной снимок в новом платье и призналась, что невольно запустила челлендж "теплый день = новое платье".

Фото бывшей помощницы Петросяна собрало огромное количество комплиментов и практически не оставило шансов для хейтеров. Подписчики похвалили платье, очки и фигуру Брухуновой:

"Великолепная комбинация! Вы красотка!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Хороший челлендж, Татьяна! С удовольствием буду любоваться, Вам очень идут платья и солнце Вам к лицу", "Просто красивая. Что ещё скажешь!", "Стильная, модная, уверенная, красивая, молодая, умная...".



Жена Петросяна привыкла получать негативные комментарии от хейтеров, но в этот раз им пришлось замолчать. Триумф Брухуновой дополнило ее признание о том, что во время беременности она почти не набрала лишних килограммов и ей даже не пришлось бороться за красивую фигуру.

Ранее Татьяна Брухунова разоткровенничалась с подписчиками и раскрыла секрет своего успеха.