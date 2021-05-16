Жену Петросяна застукали с новой молодой пассией

Инсайдер обнародовал информацию об изменах молодой супруги 75-летнего Петросяна. По словам друга семьи, неравный брак дает свои плоды: Татьяна Брухунова проводит время в компании молодых мужчин.
Сам Петросян в курсе о любовном досуге жены, однако, он утверждает, что современен во взглядах и нисколько не против таких похождений. Юморист утверждает, что таким поведением он показывает свою мудрость. К тому же нельзя противостоять естественным желаниям женщины.
"У Татьяны Бурхуновой есть молодой человек, и Евгений Ваганович это знает, их такая история устраивает. У них договор, Петросян не ревнует Брухунову к любовнику и все понимает", – признался источник, который захотел остаться анонимным.
Официального подтверждения изменам Татьяны Брухуновой нет. Друзья звезды отказались давать комментарии на эту тему. Кроме того, близкие семьи защищают супругов и призывают поклонников и журналистов не лезть в личную жизнь пары. Также знакомые убеждены, что если Петросян и Брухунова захотят рассказать народу подробности, они это сделают.
"Журналистам здесь не место, они сами знают как жить", – дерзко заявили друзья семьи.
Напомним, что пара официально заключила брак в 2019 году. Поклонники удивились настолько неравному браку, ведь Брухунова младше Петросяна на 44 года. В 2020 году в семьи родился сын Ваган.
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