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Шоу-бизнес
Жену Петросяна застукали с новой молодой пассией

Жену Петросяна застукали с новой молодой пассией

У 32-летней супруги Петросяна появился молодой человек. Юморист в курсе страстных похождений Брухуновой.
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Инсайдер обнародовал информацию об изменах молодой супруги 75-летнего Петросяна. По словам друга семьи, неравный брак дает свои плоды: Татьяна Брухунова проводит время в компании молодых мужчин.

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Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Сам Петросян в курсе о любовном досуге жены, однако, он утверждает, что современен во взглядах и нисколько не против таких похождений. Юморист утверждает, что таким поведением он показывает свою мудрость. К тому же нельзя противостоять естественным желаниям женщины.

"У Татьяны Бурхуновой есть молодой человек, и Евгений Ваганович это знает, их такая история устраивает. У них договор, Петросян не ревнует Брухунову к любовнику и все понимает", – признался источник, который захотел остаться анонимным.

Официального подтверждения изменам Татьяны Брухуновой нет. Друзья звезды отказались давать комментарии на эту тему. Кроме того, близкие семьи защищают супругов и призывают поклонников и журналистов не лезть в личную жизнь пары. Также знакомые убеждены, что если Петросян и Брухунова захотят рассказать народу подробности, они это сделают.

"Журналистам здесь не место, они сами знают как жить", – дерзко заявили друзья семьи.

Напомним, что пара официально заключила брак в 2019 году. Поклонники удивились настолько неравному браку, ведь Брухунова младше Петросяна на 44 года. В 2020 году в семьи родился сын Ваган.

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Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
16 мая 2021, 13:47 Источник: Сайт Popcake.tv ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

Ответить:

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И на кой нужен был этот брак Ваганычу? Не думаю, что он воняет с такими миллиардами. Есть криованны, после них старики омоложиваются. Зачем поменял жену на вот это страшное счастье?
Гость740756
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Гость740756
Дыма без огня не бывает! А вообще-то настохерели эти старые жирные <цензура> коты, с их содержанками!
Да, да ввоонючие!!! Потому, что в таком возрасте от них уже на километр несет мертвечиной!
Гость740756
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Дыма без огня не бывает! А вообще-то настохерели эти старые жирные <цензура> коты, с их содержанками!
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