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Шоу-бизнес
"Сердце себе забираю": Бородина неспроста оказалась рядом с экс-любовником Бузовой на фоне слухов о разводе

"Сердце себе забираю": Бородина неспроста оказалась рядом с экс-любовником Бузовой на фоне слухов о разводе

Ксения Бородина шутки ради сделала приворот на рэпера Давида Манукяна. Последствия не заставили себя долго ждать.
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Недавно выяснилось, что бывший жених Ольги Бузовой стал одним из ведущих шоу "Дом-2". Теперь он вместе с Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым будет лицом телестройки.

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Сюжеты Слухи и сплетни

Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Оказалось, что судьба сыграла с телеведущей злую шутку. Ксения Бородина теперь находится в курьезном положении. Ведь активно ходят слухи о том, что в семье с Курбаном Омаровым у звезды не все в порядке.

Пару месяцев назад ведущая реалити-шоу сделала в юмористическом шоу "Comment Out" приворот на блогера. Гадалка проговорила заговор, в котором звучали слова: "Тебя заклинаю, душу и сердце себе забираю".

Судя по всему, теперь Давиду Манукяну и Ксении Бородиной не слухов о романе. Примечательно, что много лет вместе с Бородиной "Дом-2" вела Ольга Бузова.

Напомним, ранее стали поговаривать, что отношения теледивы и ее мужа-бизнесмена дали трещину. Так, Ксения Бородина и Курбан Омаров в Дубае отдыхали в разных отелях. Позже предприниматель опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видео возле ЗАГСа со свидетельством о браке в руках.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 мая 2021, 20:03 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник
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Счастливая Бородина вышла в свет после смерти отца

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Все, Ксюша, тебе теперь капец. Бузова мстительная.
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