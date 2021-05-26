"Сердце себе забираю": Бородина неспроста оказалась рядом с экс-любовником Бузовой на фоне слухов о разводе

Недавно выяснилось, что бывший жених Ольги Бузовой стал одним из ведущих шоу "Дом-2". Теперь он вместе с Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым будет лицом телестройки.
Оказалось, что судьба сыграла с телеведущей злую шутку. Ксения Бородина теперь находится в курьезном положении. Ведь активно ходят слухи о том, что в семье с Курбаном Омаровым у звезды не все в порядке.
Пару месяцев назад ведущая реалити-шоу сделала в юмористическом шоу "Comment Out" приворот на блогера. Гадалка проговорила заговор, в котором звучали слова: "Тебя заклинаю, душу и сердце себе забираю".
Судя по всему, теперь Давиду Манукяну и Ксении Бородиной не слухов о романе. Примечательно, что много лет вместе с Бородиной "Дом-2" вела Ольга Бузова.
Напомним, ранее стали поговаривать, что отношения теледивы и ее мужа-бизнесмена дали трещину. Так, Ксения Бородина и Курбан Омаров в Дубае отдыхали в разных отелях. Позже предприниматель опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видео возле ЗАГСа со свидетельством о браке в руках.
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