Кадони наплевал на чувства Бузовой и поддержал Манукяна

Давид Манукян стал ведущим "Дома-2", фактически вытеснив Ольгу Бузову с ее места. Влад Кадони поддержал бывшего блогера.

Не успела Ольга Бузова оплакать закрытие шоу "Дом-2", не забыто еще ее фееричное прощание с проектом, который сделал ее звездой, а он уже перезапущен, да еще и с кем – с Давидом Манукяном. Кажется, это двойной провал...

Бывший коллега Ольги Бузовой по шоу "Дом-2" растоптал чувства преданной бывшим любовником ведущей и поддержал ее несостоявшегося мужа. Давид Манукян не просто сделал свою карьеру благодаря поющей ведущей, но и занял ее место! А ведь до романа с Ольгой Бузовой о нем практически никто не знал.



Влад Кадони быстро переметнулся на сторону успешного Давида Манукяна и начал его расхваливать. На своей странице в соцсети 34-летняя звезда "Дома-2" попросила зрителей проекта не делать поспешных выводов о работе бывшего блогера и посмотреть, как он будет вести программу.

Отметим, что первые выпуски "Дома-2" с Давиом Манукяном в эфире выйдут уже в июне. Он вместе с другими ведущими проекта – Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым – как и раньше будут мусолить проблемы участников и давать им советы, исходя из личного опыта.

Ольга Бузова пока не отреагировала на новость о том, что ее любимый проект теперь будет вести ее бывший – Дава. Она не раз говорила, что для нее это было не шоу, а жизнь.