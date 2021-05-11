"Если это шутка, то очень плохая": муж спровоцировал слухи о разводе с Бородиной

Предприниматель выложил ролик в своем инстаграм-аккаунте. Предприниматель снял себя на фоне столичного ЗАГСа с документами.
Многие фолловеры сделали вывод, что звездная пара расстается. Курбан Омаров поведал о неудачном отпуске в ОАЭ. Под печальную грустную музыку бизнесмен посмотрел на документ розового цвета и ушел. К слову, именно такого цвета и свидетельство о разводе.
Некоторые россияне предположили, что это всего лишь розыгрыш. Но большинство поклонников забили тревогу. "Это прикол или что?!", "Если это шутка, то очень плохая", "В смысле?", – негодуют подписчики.
Как писали "Дни.ру", ранее Ксения Бородина отдохнула с дочерьми в ОАЭ. Ее муж же тоже находился там, но отдельно от семьи.
Курбан Омаров решил провести время с сыном Омаром от предыдущего брака. С Ксенией Бородиной, судя по ее публикациям в "Инстаграм", в этом мини-отпуске муж не пересекался. Уже тогда поклонникам знаменитости такое поведение бизнесмена показалось странным, и они заподозрили, что пара поссорилась.
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