"Держался, чтобы не упасть": обнародованы детали состояния Киркорова на "Евровидении"

Отечественные члены профессионального жюри дали наивысший балл именно Молдавии, что вызвало большое количество шуток относительно причастности Филиппа Бедросовича к номеру. Так или иначе, певица Манижа, представлявшая Россию, рассказала, что поп-король активно поддерживал ее и успокаивал на всех репетициях.
Манижа появилась на шоу у Ивана Урганта. Артистка подчеркнула, что Филипп Киркоров был внимателен к ней, говорил множество добрых слов и постоянно обнимал. Ведущий программы "Вечерний Ургант" не смог удержаться от язвительной вставки. Он отметил, что она не так поняла намерения артиста. Он просто "держался, чтобы не упасть", а вовсе не обнимал ее.
Звезда также сообщила, что прически им всем делал один мастер, Антонио. Он работает на "Евровидении" долгие годы, а потому знает многих артистов. Однажды он сказал Маниже, что помнит прекрасного российского исполнителя. Стилист описал его как высокого человека, у которого охранников даже больше, чем у Мадонны. Иван Ургант от души посмеялся и подчеркнул, что Антонио точно описывал именно Филиппа Бедросовича.
Напомним, отечественная представительница, Манижа, заняла на конкурсе девятое место. В понедельник она вернулась в столицу, где ее встретили толпы поклонников и журналистов. Пока певица не планирует возвращаться на "Евровидение" за победой.
Популярные темы форума
Вкусненькое
Что думаете о Маниже?
Филлеры
Смех или грех?
Бьёт муж
СССР
Кто изменяет чаще?
А вы встречали абьюзеров?
Китайский и арабский
Порча