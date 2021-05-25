"Держался, чтобы не упасть": обнародованы детали состояния Киркорова на "Евровидении"

Подопечная Филиппа Киркорова Наталья Гордиенко выступала на "Евровидении" от Молдавии. Она заняла 13 место.

Отечественные члены профессионального жюри дали наивысший балл именно Молдавии, что вызвало большое количество шуток относительно причастности Филиппа Бедросовича к номеру. Так или иначе, певица Манижа, представлявшая Россию, рассказала, что поп-король активно поддерживал ее и успокаивал на всех репетициях.

Манижа появилась на шоу у Ивана Урганта. Артистка подчеркнула, что Филипп Киркоров был внимателен к ней, говорил множество добрых слов и постоянно обнимал. Ведущий программы "Вечерний Ургант" не смог удержаться от язвительной вставки. Он отметил, что она не так поняла намерения артиста. Он просто "держался, чтобы не упасть", а вовсе не обнимал ее.

Звезда также сообщила, что прически им всем делал один мастер, Антонио. Он работает на "Евровидении" долгие годы, а потому знает многих артистов. Однажды он сказал Маниже, что помнит прекрасного российского исполнителя. Стилист описал его как высокого человека, у которого охранников даже больше, чем у Мадонны. Иван Ургант от души посмеялся и подчеркнул, что Антонио точно описывал именно Филиппа Бедросовича.

Напомним, отечественная представительница, Манижа, заняла на конкурсе девятое место. В понедельник она вернулась в столицу, где ее встретили толпы поклонников и журналистов. Пока певица не планирует возвращаться на "Евровидение" за победой.

