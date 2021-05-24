Пророчество сбылось: Киркоров заговорил о святом чувстве к Пугачевой

В эфире программы "Comedy Club" на ТНТ певец отметил, что пророчество Ванги. Она говорила, что Филипп Киркоров взойдет на пьедестал благодаря женщинам с именами на букву "А".
Разумеется, сразу на ум приходит его бывшая супруга Алла Пугачева. Но исполнитель решил не упоминать о Примадонне. "Это святое!", – заявил артист. Филипп Киркоров заявил, что все его главные дуэты записаны с девушками, имена которых начинаются именно на букву "А".
Звезда перечислила своих коллег. Это Анастасия Стоцкая, Маша Распутина (Алла Агеева), Ани Лорак, Анна Нетребко, Maruv (Анна Корсун).
Напомним, ранее некоторые россияне отметили, что сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина похож на Филиппа Киркорова. А недавно певец буквально взбесился из-за очередного вопроса относительно бывшей жены. Услышав имя экс-возлюбленной, певец изменился в лице и в гневе удалился. Примечательно, что в последнее время Примадонна и Филипп Киркоров не общаются, хотя раньше поддерживали теплые отношения. Некоторые предполагают, что знаменитости поссорились.
Популярные темы форума
Что думаете о Маниже?
Вкусненькое
Филлеры
Бьёт муж
Смех или грех?
СССР
Муж стал выпивать
Криптюшки
Китайский и арабский
А вы встречали абьюзеров?