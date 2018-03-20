Евровидение 2021

Пандемия коронавируса не стала помехой для "Евровидения". Всеми любимый конкурс пройдет в 2021 году в старом формате: исполнители из более чем 40 стран представят песни на арене Ahoy в Роттердаме. Однако пока не известно, будет ли мероприятие открыто для зрителей: ситуация с COVID-19 в мире остается напряженной.

Первый канал отобрал несколько претендентов на участие в международном конкурсе от России. В список попали рэпер Моргенштерн, певцы Niletto и Егор Крид, дуэт #2Маши, а также лидер группы Therr Maitz Антон Беляев. Кто из них представит страну на "Евровидении" в 2021 году, станет известно после народного голосования 8 марта.

Последние новости о главном песенном конкурсе планеты читайте в специальном сюжете "Дни.ру".