"Шизо-репо-рок получил заслуженное!": провалившейся Маниже нанесли новый удар

22 мая состоялся финал "Евровидения-2021". Победу одержала группа из Италии.

Результаты потрясли многих зрителей и артистов. Несмотря на то, что эпатажный коллектив Måneskin с самого начала был фаворитом большинства букмекеров, выступление артистов вызвало большой скандал. Многие посчитали поведение солистов совершенно некорректным, другие же отчаянно отстаивали их превосходство над остальными участниками.

Последней каплей в оценке скептиков стал тот факт, что некоторые заметили, как Давид Дамиано якобы употреблял запрещенные вещества прямо во время трансляции "Евровидения". Позднее артист рассказал, что коллега разбил бокал, а потому он вынужден был наклониться. Многие не поверили ему.

Звездный адвокат Катя Гордон активно поддержала исполнителей. Она подчеркнула, что они создают музыку "нутром" и являются восхитительной группой. Также юриста впечатлила и французская исполнительница Барбара Прави, которая изначально была фавориткой Филиппа Киркорова, и заняла второе место.

Прошлась адвокат и по Маниже, которая не получила от нее доброго слова. Она назвала ее номер "шизо-репо-роком" и отметила, что певица получила заслуженное девятое место. Также Гордон иронично написала, что надеется, что Филипп Киркоров заработал большие деньги на "безликом" выступлении протеже из Молдовы.

