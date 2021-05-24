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"Шизо-репо-рок получил заслуженное!": провалившейся Маниже нанесли новый удар

"Шизо-репо-рок получил заслуженное!": провалившейся Маниже нанесли новый удар

22 мая состоялся финал "Евровидения-2021". Победу одержала группа из Италии.
прочитано 602 раза

Результаты потрясли многих зрителей и артистов. Несмотря на то, что эпатажный коллектив Måneskin с самого начала был фаворитом большинства букмекеров, выступление артистов вызвало большой скандал. Многие посчитали поведение солистов совершенно некорректным, другие же отчаянно отстаивали их превосходство над остальными участниками.

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Последней каплей в оценке скептиков стал тот факт, что некоторые заметили, как Давид Дамиано якобы употреблял запрещенные вещества прямо во время трансляции "Евровидения". Позднее артист рассказал, что коллега разбил бокал, а потому он вынужден был наклониться. Многие не поверили ему.

Звездный адвокат Катя Гордон активно поддержала исполнителей. Она подчеркнула, что они создают музыку "нутром" и являются восхитительной группой. Также юриста впечатлила и французская исполнительница Барбара Прави, которая изначально была фавориткой Филиппа Киркорова, и заняла второе место.

Прошлась адвокат и по Маниже, которая не получила от нее доброго слова. Она назвала ее номер "шизо-репо-роком" и отметила, что певица получила заслуженное девятое место. Также Гордон иронично написала, что надеется, что Филипп Киркоров заработал большие деньги на "безликом" выступлении протеже из Молдовы.

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Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС
Автор: 24 мая 2021, 14:16 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость753350
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Гость743297
Кто-то "заметил, что якобы употреблял". Ребята, за размещенную в СМИ клевету на Западе засудили бы любую редакцию. В инстаграмме дур пруд пруди. Нашли помойный источник. Совсем уже упали.
Как раз на Западе (во Франции) уже на следующий день вышел репортаж о возможном употреблении кокаина итальянцем!
.
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Да, у Фили губа не дура. Там платит муж жасмины от лица всего молдавского народа. Гордон как в воду глядит.
Гость743297
Пожаловаться Ответить
Кто-то "заметил, что якобы употреблял". Ребята, за размещенную в СМИ клевету на Западе засудили бы любую редакцию. В инстаграмме дур пруд пруди. Нашли помойный источник. Совсем уже упали.
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